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Разработчики генеративных ИИ-приложений привлекли $1,37 млрд в 2022 году

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В 2022 году инвесторы вложили не менее $1,37 млрд в компании, разрабатывающие генерирующие контент с помощью ИИ приложения. На рынке прошло минимум 78 сделок именно в этом направлении.

Разработчики генеративных ИИ-приложений привлекли $1,37 млрд в 2022 году

Это данные портала PitchBook, который отслеживает финансовую активность в технологической отрасли.

Как отмечает The New York Times, приводя эти цифры, такой объем инвестиций соответствует всем, вместе взятым, в эту сферу за предыдущие пять лет.

Речь идет об инвестициях и в генераторы изображений, и в генераторы текстов, и в чат-боты на основе ИИ и пр.

Jasper, стартап, занимающийся генеративным ИИ и основанный в 2021 году, в октябре привлек $125 млн. Его рыночную стоимость оценивают его в $1,5 млрд.

Stability AI, похожий стартап 2020 года, в том же месяце привлекл $101 млн. Компанию оценивают в $1 млрд. 

Небольшие компании-разработчики генеративного ИИ (в том числе Character.AI, Replika, You.com  и др.) также не были обделены вниманием инвесторов.

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И это не говоря о гиганте OpeAI, которого The Wall Street Journal оценил в $29 млрд.

Всего в мире занимается разработкой генеративного ИИ, по подсчетам одной венчурной фирмы, более 450 стартапов.

Интерес к новому направлению инвесторы объясняют общим экономическим спадом, включая крах криптокомпаний, и активным поиском тех ниш, в которые безопасно и выгодно вкладываться.

Инвесторы Sequoia Capital считают, что генеративный искусственный интеллект обладает «потенциалом для создания триллионов долларов экономической ценности». 

Лонн Джаффе, инвестор Insight Partners, утверждает, что «в этом определенно что-то есть: напоминает появление интернета».

Майкл Демпси, инвестор венчурной фирмы Compound, отмечает, что спад и массовые увольнения в технологической сферы вызвал затишье среди инвесторов, а потом «все стали в восторге от искусственного интеллекта».

«Людям нужно что-то, чтобы честно сказать своим инвесторам или самим себе, что есть еще сфера, которая вызывает восторг», – уточнил он.

Фото на обложке: Unsplash

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