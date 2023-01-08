Разработчики генеративных ИИ-приложений привлекли $1,37 млрд в 2022 году

В 2022 году инвесторы вложили не менее $1,37 млрд в компании, разрабатывающие генерирующие контент с помощью ИИ приложения. На рынке прошло минимум 78 сделок именно в этом направлении.
Это данные портала PitchBook, который отслеживает финансовую активность в технологической отрасли.
Как отмечает The New York Times, приводя эти цифры, такой объем инвестиций соответствует всем, вместе взятым, в эту сферу за предыдущие пять лет.
Речь идет об инвестициях и в генераторы изображений, и в генераторы текстов, и в чат-боты на основе ИИ и пр.
Jasper, стартап, занимающийся генеративным ИИ и основанный в 2021 году, в октябре привлек $125 млн. Его рыночную стоимость оценивают его в $1,5 млрд.
Stability AI, похожий стартап 2020 года, в том же месяце привлекл $101 млн. Компанию оценивают в $1 млрд.
Небольшие компании-разработчики генеративного ИИ (в том числе Character.AI, Replika, You.com и др.) также не были обделены вниманием инвесторов.
И это не говоря о гиганте OpeAI, которого The Wall Street Journal оценил в $29 млрд.
Всего в мире занимается разработкой генеративного ИИ, по подсчетам одной венчурной фирмы, более 450 стартапов.
Интерес к новому направлению инвесторы объясняют общим экономическим спадом, включая крах криптокомпаний, и активным поиском тех ниш, в которые безопасно и выгодно вкладываться.
Инвесторы Sequoia Capital считают, что генеративный искусственный интеллект обладает «потенциалом для создания триллионов долларов экономической ценности».
Лонн Джаффе, инвестор Insight Partners, утверждает, что «в этом определенно что-то есть: напоминает появление интернета».
Майкл Демпси, инвестор венчурной фирмы Compound, отмечает, что спад и массовые увольнения в технологической сферы вызвал затишье среди инвесторов, а потом «все стали в восторге от искусственного интеллекта».
«Людям нужно что-то, чтобы честно сказать своим инвесторам или самим себе, что есть еще сфера, которая вызывает восторг», – уточнил он.
Фото на обложке: Unsplash
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