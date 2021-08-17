Genesis GV70 начали собирать в России

Калининградский завод «Автотор» приступил к производству кроссовера Genesis GV70. Это первый среднеразмерный SUV в модельном ряду марки.

В России новый Genesis GV70 будет с тремя двигателями: двумя бензиновыми и одним дизельным. Бензиновые варианты модели представлены турбомоторами семейства T-GDI — 2,5-литровым двигателем мощностью 249 л.с. и 3,5-литровым мотором в 379 л.с., у 2,2-литрового дизеля - 199 л.с. Двигатели будут сочетаться с восьмиступенчатой АКП и системой полного привода.

Уже в базовой комплектации 10 подушек безопасности, система помощи при трогании на подъеме, полностью светодиодная оптика, датчик света, система переключения режимов движения Drive Mode, двухзонный климат-контроль, приборная панель Supervision с восьмидюймовым цветным экраном, трехступенчатый подогрев передних сидений, кресло водителя с электрорегулировками в восьми направлениях и электрорегулировкой поясничного подпора в четырех направлениях, навигация, аудиосистема и камера заднего вида. Стоимость модели начинается от 4 150 000 рублей.

Автомобили Genesis производятся на «Автоторе» с октября 2016 года. Сегодня в линейке выпускаемой продукции завода 5 моделей премиального бренда - G70, G80, G90, GV80, GV70.

Ранее Genesis представила свою первую электрическую модель — седан G80. Максимальный запас хода на одном заряде - 427 км. Зарядка аккумулятора с 10% до 80% с помощью зарядного устройства мощностью 350 кВт — менее 22 минут.