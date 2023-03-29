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Медцентр Genetico планирует разместить 12% акций в ходе IPO на Мосбирже

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Медицинский центр Genetico – «дочка» Института стволовых клеток человека – планирует разместить 12% капитала в ходе IPO на Мосбирже. Дата размещения будет объявлена в ближайшее время. Это IPO должно стать одним из десяти планируемых в этом году на Мосбирже.

Медцентр Genetico планирует разместить 12% акций в ходе IPO на Мосбирже

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico объявил о планах провести IPO (первое публичное размещение) на Московской бирже.

Genetico намерена разместить на бирже 12% своего капитала, или 10 млн акций. Цену и дату размещения совет директоров назовет в ближайшее время, говорится в сообщении компании.

Привлеченные в ходе IPO средства Genetico планирует потратить на развитие отечественных генетических сервисов, выход на зарубежные рынки, создание новых препаратов.

Медицинский центр Genetico является резидентом «Сколково» и дочерним предприятием Института стволовых клеток человека. IPO Genetico станет первым из десяти планируемых в 2023 году размещений на Мосбирже.

Фото на обложке: megaflopp / Shutterstock

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