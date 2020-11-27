Genotek и YouTalk представили результаты программы по снижению стресса сотрудников

В сентябре и октябре компания Genotek и сервис для подбора психологов YouTalk провели совместную программу, которая была призвана снизить уровень стресса сотрудников медицинской компании. По данным исследования, степень тревожности получилось сократить у 66% членов команды.

Перед программой сотрудники компании Genotek прошли тестирование, которое продемонстрировало уровень стресса в 86,3 балла из 250 — этот показатель считается низким. После прохождения программы и повторного тестирования результат составил 77,7 балла.

66% протестированных специалистов показали снижение степени тревожности, а у 33% она осталась на прежнем уровне.

Всего в рамках программы психологи провели 37 консультаций. 57% обратившихся за помощью сотрудников — женщины, средний возраст составил 33 года.

Программа прошла в три этапа:

Онлайн-тестирования и консультации, которые помогли определить уровень стресса и выявить выгорание. Основная часть: общие семинары, групповые встречи, работа в мастермайнд-группах и другие форматы. Повторное тестирование.

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