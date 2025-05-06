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Генпрокуратура расширит полномочия для контроля миграционного законодательства

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Генеральная прокуратура предложила поправки к своему приказу, которые призваны усилить надзор за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщают «Ведомости» на основе информации, полученной с портала нормативных правовых актов.

Генпрокуратура расширит полномочия для контроля миграционного законодательства
  1. Новости

Контекст. Госдума приняла 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В мае прошлого года генпрокурор Игорь Краснов подписал приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере миграции». Планируемые изменения касаются в первую очередь осуществления надзора за рядом государственных служб.

Подробности. Прокуроры будут следить за исполнением законов, касающихся оперативно-розыскной деятельности по выявлению миграционных преступлений, включая те, которые имеют экстремистскую направленность. Также они будут учитываться в реестре контролируемых лиц (РКЛ) — иностранных граждан, которые находятся в стране без законных оснований. Руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина отметила, что на практике существует множество вопросов к актуальному функционированию этого реестра, что может затруднять работу иностранных граждан и их работодателей.

Кроме того, прокуроры будут обязаны отправлять в Генпрокуратуру обширный перечень сведений, включающий криминогенные анализы и судебную статистику.

  • В начале февраля «Ведомости» сообщили о проверках расчетов россиян с иностранцами. С 31 декабря 2023 года налоговые органы возобновили изучение сделок с нерезидентами. Ранее действовал мораторий на наказания за нарушения валютного законодательства.

Фото на обложке: Artyom Sobolev / Shutterstock / FOTODOM

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