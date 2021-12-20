Генпрокуратура РФ заказала разработку мобильного приложения для связи с гражданами

Генеральная прокуратура РФ заказала экс-главе «Рунетсофта» Анастасии Артемьевой разработку мобильного приложения для оперативной коммуникации с гражданами. Стоимость контракта — 7,9 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.
Второй участник конкурса — ООО «Диджитал Маркетс» предлагал изготовить приложение за 9 млн рублей при стартовой цене закупки 10,5 млн рублей, выяснил RB.RU.
Средства на разработку приложения выделены из федерального бюджета. ИП Артемьевой должно завершить работы до 1 марта 2022 года.
Приложение поможет гражданам подавать заявления в прокуратуру быстро и с учетом геолокации. В рамках утилиты будет реализована функция «прямой линии» с бизнесом. Также приложение позволит записываться на прием, читать новости о прокуратуре и изменениях в законодательстве.
В приложении также предусмотрена функция обращения в другие ведомства, в том числе ФСБ, Роскомнадзор, Роспотребнадзор. Данные авторов обращения будут собираться.
Войти в приложение можно будет через «Госуслуги», также предусмотрена биометрия.
За счет приложения в прокуратуре собираются «увеличить долю мобильного трафика и повысить качество обработки обращений».
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Фото на обложке: Unsplash
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