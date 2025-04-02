Генпрокурор предложил установить лимит на выдачу банковских карт в одни руки

Генпрокуратура направила в Совбез предложение по ограничению количества банковских карт, выдаваемых одному человеку, для борьбы с мошенничеством. Об этом в ходе выступления с ежегодным докладом в Совфеде сообщил генпрокурор Игорь Краснов, его слова передает ТАСС.

«Считаю необходимым ввести на законодательном уровне лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших. Соответствующие предложения мы направили в Совет безопасности», — сказал Краснов.

Зачем это нужно? Он уточнил, что дополнительные антифрод-меры нужны из-за роста числа мошеннических операций на фоне снижения общего количества преступлений в России. «При общей тенденции снижения количества зарегистрированных преступлений в 28 регионах нашей страны зафиксирован их рост, в первую очередь за счет так называемых виртуальных мошенничеств. Они составляют уже 40% от всех зарегистрированных преступлений», — пояснил генпрокурор.

Он также напомнил, что для противодействия кибермошенникам по предложению Генпрокуратуры операторы связи внедрили антифрод-системы, появилось требование об обязательной регистрации сим-карт в государственных системах и были введены другие комплексные меры.

Блокировка сайтов и иски против дропперов. Кроме того, в сотрудничестве с ЦБ Генпрокуратура заблокировала более чем 44,5 тыс. сайтов с недостоверной информацией о финансовых услугах и банковских продуктах, отметил Краснов. В свою очередь, к дропперам (посредникам, помогающим мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги) было предъявлено 9,5 тыс. исков на общую сумму 1,7 млрд рублей, добавил чиновник.

В начале марта глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков предложил для борьбы с мошенничеством определить параметры ограничений на количество выданных одному человеку платежных карт. По мнению эксперта, на первом этапе можно ввести ограничения для самых уязвимых групп, например, подростков.

В том же месяце председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что вопрос о лимите банковских карт на одного человека может быть решен уже в апреле.

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