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Georgian Airways объявили ответный бойкот президенту Грузии

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Крупнейший авиаперевозчик Грузии Georgian Airways объявил персоной нон грата президента страны Саломе Зурабишвили. Основатель и глава компании Тамаз Гаиашвили заявил, что ждет извинений от политика.

Georgian Airways объявили ответный бойкот президенту Грузии

«Госпожа президент объявила бойкот авиакомпании своей страны, которая 15 сентября этого года отмечает свое 30-летие и вместе с Грузией пережила немало лишений, — цитирует Гаиашвили Rustavi2. — Мы объявляем ее персоной нон грата и не пустим на борт, пока она не принесет извинения перед грузинским народом».

Глава Georgian Airways подчеркнул, что на время пандемии коронавируса компания приостановила работу и находилась в шаге от банкротства, а сейчас проходит этап восстановления. 

По словам бизнесмена, пока другие национальные авиаперевозчики получали поддержку от государств, его фирма «ничего ни от кого не получила, кроме критики».

«Удивительно, почему миллионы из бюджета Грузии тратятся на бесцельные поездки в зарубежные страны дамы, которая ни разу в жизни ничего не сделала ничего хорошего для Грузии», — высказался Гаиашвили.

10 мая Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и восстановил прямое авиасообщение со страной. 20 мая Georgian Airways выполнила первый рейс из Москвы в Тбилиси с 2019 года.

В ответ на это президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании, к чему призвала и сограждан. Политик заявила, что перевозчик «пользуется государством, чтобы обогатиться».

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Фото: fifg / Shutterstock

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