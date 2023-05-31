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Германия закрывает большинство российских генконсульств в ответ на высылку своих дипломатов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В ответ на высылку своих дипломатов Германия закрывает большинство генеральных консульств в России. До ноября будут закрыты консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, с конца мая они уже не принимают заявки на выдачу виз.

Германия закрывает большинство российских генконсульств в ответ на высылку своих дипломатов

Правительство Германии объявило о закрытии четырех из пяти российских генеральных консульств – в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом пишет крупнейшая немецкая газета Bild.

С конца мая эти консульства уже не принимают заявки на выдачу виз. Их обработкой занимается генконсульство Германии в Москве. До конца ноября большинство консульств будут закрыты, останется только московское.

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер пояснил, что консульства закрывают в ответ на высылку из России немецких дипломатов. Ранее Россия объявила о высылке 20 дипломатов Германии и значительном сокращении немецкого дипломатического присутствия в стране.

Фото на обложке: Fly Of Swallow Studio / Shutterstock

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