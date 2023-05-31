В ответ на высылку своих дипломатов Германия закрывает большинство генеральных консульств в России. До ноября будут закрыты консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске, с конца мая они уже не принимают заявки на выдачу виз.

Германия закрывает большинство российских генконсульств в ответ на высылку своих дипломатов