Германия закрыла еще два генкосульства в России — в Новосибирске и Екатеринбурге

Германия закрыла еще два генеральных консульства в России – в Новосибирске и Екатеринбурге. В четверг закрылось консульство в Калининграде, открытым осталось только одно – в Петербурге, также работает посольство в Москве.
Два генеральных консульства Германии закрылись 1 декабря. Об этом говорится на сайте представительства Германии в России.
На данный момент открытым остается только одно генеральное консульство Германии в России, которое расположено в Петербурге. Консульские учреждение порекомендовали обращаться с вопросами также в посольство Германии в Москве.
Генконсульство Германии в Калининграде было закрыто в четверг, 30 ноября.
Консульства Германии в Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске не принимали заявления о выдаче виз с конца мая.
Фото на обложке: Viacheslav Lopatin /
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