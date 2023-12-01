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Германия закрыла еще два генкосульства в России — в Новосибирске и Екатеринбурге

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Германия закрыла еще два генеральных консульства в России – в Новосибирске и Екатеринбурге. В четверг закрылось консульство в Калининграде, открытым осталось только одно – в Петербурге, также работает посольство в Москве.

Германия закрыла еще два генкосульства в России — в Новосибирске и Екатеринбурге

Два генеральных консульства Германии закрылись 1 декабря. Об этом говорится на сайте представительства Германии в России.

На данный момент открытым остается только одно генеральное консульство Германии в России, которое расположено в Петербурге. Консульские учреждение порекомендовали обращаться с вопросами также в посольство Германии в Москве.

Генконсульство Германии в Калининграде было закрыто в четверг, 30 ноября. 

Консульства Германии в Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске не принимали заявления о выдаче виз с конца мая. 

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

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