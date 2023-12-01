Германия закрыла еще два генеральных консульства в России – в Новосибирске и Екатеринбурге. В четверг закрылось консульство в Калининграде, открытым осталось только одно – в Петербурге, также работает посольство в Москве.

Германия закрыла еще два генкосульства в России — в Новосибирске и Екатеринбурге