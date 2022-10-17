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Германия ввела новое требование для получения шенгенских виз россиянами

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Германия усложнила россиянам процесс получения шенгенских виз. Теперь, чтобы получить немецкий «шенген», потребуется выписка о состоянии счета из банка, работающего в Евросоюзе.

Германия ввела новое требование для получения шенгенских виз россиянами

Банк, выписку из которого должен предоставить россиянин при подаче заявления на визу в Германию, должен «поддаваться проверке» и действовать в Евросоюзе, сообщает VisaMetric. В выписке должны быть отражены сведения о суммах на счетах за последние три месяца.

Требование касается как туристических виз, так и виз с целью поездки к родственникам, деловых поездок, посещения культурных, научных и других мероприятий, а также с целью прохождения лечения.

У кандидата на получение визы должно быть достаточно средств на счете, чтобы обеспечить себя на время пребывания в шенгенской зоне. О какой именно сумме идет речь в заявлении визового центра Германии не указывается.

С 12 сентября упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом перестал действовать. Визовый сбор вырос с 35 евро до 80 евро, максимальный срок рассмотрения заявки на визу продлили до 45 дней, усложнили процедуру получения многократных виз.

Фото на обложке: Viacheslav Lopatin / Shutterstock

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