Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Героям — быть!»

«Героям — быть!» — проект в сфере социальной ответственности. Участвовать могут представители рабочих профессий, которые занимаются общественно значимой деятельностью, а также фонды и некоммерческие организации. Заявки принимаются до 30 сентября.

В конкурсе семь номинаций:



«От сердца к сердцу» для волонтеров; «Спасательный круг» для тех, кто спас жизнь другого человека; «Оберегая планету» в сфере охраны окружающей среды; «Быть человеком» для тех, кто совершает подвиг в течение всей жизни; «Всегда в сердце» в области военно-патриотической работы; «Вирус добра» для фондов и некоммерческих организаций; «Команда героев» для лучших социальных проектов российских промышленных компаний.

Номинантов конкурса выберут по итогам онлайн-голосования. Затем жюри изучит шорт-лист и определит победителей, которых объявят на церемонии награждения в конце 2020 года.

В жюри вошли:

Ирина Бахтина, вице-президент по корпоративным отношениям Unilever;

Ольга Воробьева, выпускающий редактор Агентства социальной информации;

Михаил Довженко, теле- и радиоведущий, режиссер, актер и продюсер;

Нина Осовицкая, директор бренд-центра HeadHunter;

Алексей Скребков, доцент кафедры «Электропоезда и локомотивы» Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат технических наук и другие.

Узнать подробности о проекте и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Inside Creative House / Shutterstock