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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Героям — быть!»
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Евгения Хрисанфова
«Героям — быть!» — проект в сфере социальной ответственности. Участвовать могут представители рабочих профессий, которые занимаются общественно значимой деятельностью, а также фонды и некоммерческие организации. Заявки принимаются до 30 сентября.
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Героям — быть!»Евгения Хрисанфова
В конкурсе семь номинаций:
- «От сердца к сердцу» для волонтеров;
- «Спасательный круг» для тех, кто спас жизнь другого человека;
- «Оберегая планету» в сфере охраны окружающей среды;
- «Быть человеком» для тех, кто совершает подвиг в течение всей жизни;
- «Всегда в сердце» в области военно-патриотической работы;
- «Вирус добра» для фондов и некоммерческих организаций;
- «Команда героев» для лучших социальных проектов российских промышленных компаний.
Номинантов конкурса выберут по итогам онлайн-голосования. Затем жюри изучит шорт-лист и определит победителей, которых объявят на церемонии награждения в конце 2020 года.
В жюри вошли:
- Ирина Бахтина, вице-президент по корпоративным отношениям Unilever;
- Ольга Воробьева, выпускающий редактор Агентства социальной информации;
- Михаил Довженко, теле- и радиоведущий, режиссер, актер и продюсер;
- Нина Осовицкая, директор бренд-центра HeadHunter;
- Алексей Скребков, доцент кафедры «Электропоезда и локомотивы» Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат технических наук и другие.
Узнать подробности о проекте и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Inside Creative House / Shutterstock
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