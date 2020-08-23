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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Героям — быть!»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

«Героям — быть!» — проект в сфере социальной ответственности. Участвовать могут представители рабочих профессий, которые занимаются общественно значимой деятельностью, а также фонды и некоммерческие организации. Заявки принимаются до 30 сентября.

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Героям — быть!»

В конкурсе семь номинаций:

  1. «От сердца к сердцу» для волонтеров;
  2. «Спасательный круг» для тех, кто спас жизнь другого человека;
  3. «Оберегая планету» в сфере охраны окружающей среды;
  4. «Быть человеком» для тех, кто совершает подвиг в течение всей жизни;
  5. «Всегда в сердце» в области военно-патриотической работы;
  6. «Вирус добра» для фондов и некоммерческих организаций;
  7. «Команда героев» для лучших социальных проектов российских промышленных компаний.

Номинантов конкурса выберут по итогам онлайн-голосования. Затем жюри изучит шорт-лист и определит победителей, которых объявят на церемонии награждения в конце 2020 года.

В жюри вошли:

  • Ирина Бахтина, вице-президент по корпоративным отношениям Unilever;
  • Ольга Воробьева, выпускающий редактор Агентства социальной информации;
  • Михаил Довженко, теле- и радиоведущий, режиссер, актер и продюсер;
  • Нина Осовицкая, директор бренд-центра HeadHunter;
  • Алексей Скребков, доцент кафедры «Электропоезда и локомотивы» Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат технических наук и другие.

Узнать подробности о проекте и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Inside Creative House / Shutterstock

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