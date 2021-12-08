Разработчик логотипов для «Сбера» подал иски к Виктору Дробышу на 1 млрд рублей из-за использования шрифта

Московское дизайн-бюро «Щука» подало два иска в Арбитражный суд Москвы к продюсеру Виктору Дробышу и компании «Формула звезды», где 60% принадлежит артисту. Сумма каждого из исков – 500 тыс рублей – определена из расчета стоимости разработки шрифта.

Иски поданы из-за неправомерного – с точки зрения истца – использования шрифта Gertruda, который разработало бюро, сообщили «Ведомости».

По словам сооснователя дизайн-бюро Ивана Величко, шрифт использовали при оформлении образовательного проекта продюсера, онлайн-школы шоу-бизнеса «Формула звезды», который несколько лет назад показывался на телеканале «Муз-ТВ».

Юрист бюро Анастасия Соловьева пояснила, что «Формула звезды» занималась разработкой айдентики шоу, которое позиционировалось как проект продюсера Дробыша, а также публиковала на своих площадках контент со спорным шрифтом. Также сам продюсер публиковал в своих аккаунтах в соцсетях материалы, в которых использовался шрифт Gertruda. Поэтому иски были поданы и к продюсеру, и к компании.

Представитель ответчика в отзыве на иск сообщил, что шрифт взяли из открытых источников. Он также указал, что шрифт разработал один из руководителей «Щуки», а дизайн-бюро якобы не имеет исключительных прав на работу.

Юрист Василий Зуев, представляющий интересы господина Дробыша в суде, добавил, что сам продюсер не нарушал прав, а только публиковал в своих аккаунтах соцсетей изображения с мероприятий, где использовался шрифт. «Если я еще буду в шрифтах разбираться, я перестану разбираться в музыке»,— заявил сам продюсер «Ведомостям».

Очередные заседания по каждому из них запланированы на февраль следующего года.

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