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Платформа Get-Investor сориентирует предпринимателей по российскому рынку инвестиций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России запустили информационную платформу Get-Investor для предпринимателей и стартапов, которые планируют привлечь инвестиции. Здесь можно получить бесплатную консультацию по поиску инвестора в свой проект.

Платформа Get-Investor сориентирует предпринимателей по российскому рынку инвестиций

О создании сервиса сообщила в Facebook руководитель и один из авторов проекта эксперт по корпоративным финансам «Финэксперт» Наталья Джораева.

На платформе пользователи смогут подобрать для себя книги и статьи по актуальным темам, ознакомиться с исследованиями. Команда проекта также подготовила чек-листы, где разбирает самые частые вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели при поиске инвестора.

Главное — предпринимателям будут доступны контакты инвестфондов, бизнес-ангелов, акселераторов, технопарков. В каталоге, по словам Натальи Джораевой, имеются фильтры по специализации и стадии инвестирования —pre-seed, seed, round A и т. д.

Кроме того, в календарь платформы добавят конкурсы, конференции, вебинары для стартапов. 

Предприниматели также смогут получить бесплатную консультацию. Среди специалистов Get-Investor, говорится на сайте платформы, профессиональные финансисты и аналитики с опытом работы в «большой четверке» аудиторов, крупных российских компаниях и банках.

Воспользоваться услугами сервиса можно здесь.

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Фото:  Unsplash

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