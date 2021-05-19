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Немецкий ритейлер с русскими корнями привлёк €1,5 млн в рамках pre-seed раунда

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский
Немецкий онлайн-ритейлер продуктов питания с экспресс-доставкой GetFaster.io привлёк €1,5 млн в ходе pre-seed раунда.
Немецкий ритейлер с русскими корнями привлёк €1,5 млн в рамках pre-seed раунда

Инвестиции будут направлены на открытие дарксторов, маркетинговые кампании, развитие инфраструктуры ИТ и доставки, а таже на расширение команды, сообщили RB.RU в GetFaster.io.

Лидером раунда выступил венчурный фонд AltaIR Capital Игоря Рябенького, его поддержал фонд S16 Александра Шамиса (Dostavista, Printio), Андрея Хусида (Miro), Михаила Перегудова (Food Party / Yandex.Chef) и других основателей и руководителей ряда успешных международных компаний с российскими корнями.

Среди вложившихся в компанию также упоминаются венчурные фонды Bramos Capital, Brayne и Optimum Strategy Capital, а также ряд частных инвесторов, среди которых — Александр Колобов (основатель «Шоколадницы» и серийный предприниматель) и Александр Сысоев (бизнес-ангел, ресторатор, владелец медиа СысоевFM и Российского Ресторанного Фестиваля).

По мнению представителей GetFaster.io, рынок онлайн-ритейла — одно из самых перспективных бизнес-направлений в мире. Германия, несмотря на первую строчку на европейском рынке продуктов питания, пока что не обладает развитыми сервисами их доставки. Именно на это и делает расчёт GetFaster: компания полностью концентрируется на массовом рынке ФРГ, внедряя гибкую операционную и логистическую модель.

Первую доставку GetFaster.io, основанный предпринимателями Антоном Захаровым и Георгием Скальским, осуществил в январе 2021 год в Дюссельдорфе. Сейчас сервис работает в 9 немецких городах, включая Берлин. В среднем GetFaster.io доставляет 360 заказов в день, максимальный срок доставки — 2 часа.

GetFaster.io планирует привлечь дополнительный капитала в рамках seed-раунда к концу лета 2021 года. Цель компании – добиться выручки свыше €2млрд за 4–5 лет, сообщили в Getfaster.io.

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Фото на обложке: Pili Greem / Shutterstock.

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