Gett подал в суд на Volkswagen за невыполнение обязательств

Израильский сервис такси Gett подал в суд на немецкого автопроизводителя Volkswagen за невыполнение им своих обязательств. Volkswagen, купивший 20% в Gett, обещал вложить в компанию $300 млн. Но потом, как утверждают в Gett, перестал интересоваться проектом и вкладывать в него деньги. Об этом пишет Handelsblatt.

Volkswagen купил 20% в Gett четыре года назад и пообещал предоставить сервису инвестиции в размере $300 млн для борьбы с другими крупными агрегаторами — Uber и Lyft.

В Gett считают, что Volkswagen осуществил своего рода «фиктивные инвестиции». Автомобильная компания была заинтересована только в понимании технических процессов сервиса такси. Позже Volkswagen использовал полученные знания для создания дочерней компании Moia — сервиса такси, который был запущен в Гамбурге и Ганновере.

Gett подал иск о возмещении убытков против Volkswagen, потому что автопроизводитель не придерживался существующих соглашений. Теперь компания требует от Volkswagen $3 млн в качестве компенсации.

Производитель автомобилей подтвердил получение иска, но не захотел комментировать дальнейшие детали процесса. Gett также неохотно делает публичные заявления. Копания только подтвердила иск и не предоставила других подробностей.

Ранее в Volkswagen заявляли, что перестали верить в успех Gett, пишет РБК.

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