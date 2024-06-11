GfK продаст российский бизнес из-за давления со стороны властей РФ и политики головной компании NielsenIQ. Новым владельцем ООО «ГФК-Русь» станет российский менеджмент GfK. Сделку планируют закрыть к сентябрю текущего года.
Новым владельцем российского бизнеса аналитического агентства GfK станет менеджмент компании в РФ. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Сделку по продаже ООО «ГФК-Русь» планируют закрыть к сентябрю 2024 года, обстоятельства и детали сделки неизвестны. Компания уже предупредила клиентов о готовящейся реструктуризации.
GfK продает российский бизнес из-за давления со стороны правительства РФ и норм внутренней политики своей головной компании — NielsenIQ.
В Госдуме прошел первое чтение законопроект, предлагающий запретить иностранцам владеть более 20% в капиталах компаний, которые занимаются исследованиями потребительского рынка в России.
Фото на обложке: T. Schneider /
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