Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

GfK продаст российский бизнес из-за давления со стороны властей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

GfK продаст российский бизнес из-за давления со стороны властей РФ и политики головной компании NielsenIQ. Новым владельцем ООО «ГФК-Русь» станет российский менеджмент GfK. Сделку планируют закрыть к сентябрю текущего года.

GfK продаст российский бизнес из-за давления со стороны властей

Новым владельцем российского бизнеса аналитического агентства GfK станет менеджмент компании в РФ. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сделку по продаже ООО «ГФК-Русь» планируют закрыть к сентябрю 2024 года, обстоятельства и детали сделки неизвестны. Компания уже предупредила клиентов о готовящейся реструктуризации.

GfK продает российский бизнес из-за давления со стороны правительства РФ и норм внутренней политики своей головной компании — NielsenIQ.

В Госдуме прошел первое чтение законопроект, предлагающий запретить иностранцам владеть более 20% в капиталах компаний, которые занимаются исследованиями потребительского рынка в России.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Приостановившая работу в РФ Estee Lauder подала заявку на регистрацию товарного знака Tom Ford
  2. 2 Маск намерен запретить устройства Apple в своих компаниях, Begin Capital инвестировал в Codesphere: главное 11 июня
  3. 3 Knauf получит опцион на обратный выкуп российского бизнеса
  4. 4 Таиланд отказался от туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку: главное 10 июня
  5. 5 Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июня 2024

Академия инноваторов

15 июня 2024

Фонд немалого бизнеса

16 июня 2024

«Аэрологистика»

Все ВОЗМОЖНОСТИ