ГИБДД будет фиксировать разговор водителей по телефону при скрытом надзоре

Сотрудники Госавтоинспекции смогут фотографировать или снимать на видео водителей, которые разговаривают по телефону, сообщил ТАСС сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Сотрудники ГИБДД будут отслеживать разговоры по телефону при скрытом надзоре визуально.

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», — сказал Митрошин в ответ на вопрос о том, как сотрудники Госавтоинспекции при скрытом надзоре будут отслеживать разговаривающих по телефону водителей.

В проекте приказа МВД, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, говорится, что сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах.

Согласно документу, сотрудники ГИБДД при осуществлении скрытого надзора не обязаны быть в форме. Однако в этом случае они не смогут остановить машину и составить протоколы, а должны будут передать информацию другим нарядам.

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