ГИБДД сможет аннулировать право на вождение при обнаружении противопоказаний

Госдума России готовится к принятию законопроекта, который существенно расширит права Госавтоинспекции в вопросах отзыва и аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Контекст. На заседании думского комитета по транспорту, прошедшем 13 мая, обсуждались поправки к федеральным законам «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Эти изменения были подготовлены правительством по поручению президента в 2022 году и находятся на стадии обсуждения после первого чтения.

Критерии аннулирования. В соответствии с новыми правилами, если во время медицинского осмотра у водителя будут выявлены противопоказания к вождению, например, ухудшение зрения, его направят на повторную медэкспертизу к специалисту. В случае подтверждения диагноза, данные о водителе будут автоматически переданы в ГИБДД, что приведет к аннулированию прав. Согласно новым правилам, неявка водителя на запланированную врачом проверку также обернется аннулированием удостоверения.

Дополнительные нововведения. Ключевым нововведением станет переход на электронный формат медицинских справок для водителей. Данные о здоровье будут интегрированы в единую базу Минздрава, что позволит ГИБДД самостоятельно проверять пригодность водителя к управлению транспортным средством без необходимости предъявления бумажной справки. По статистике, за последние пять лет около 100 тыс. водительских документов были отозваны на основании медицинских заключений.

Законопроект дополнили поправками, уточняющими, что водителю предоставляется три месяца на повторное освидетельствование, в течение которых он сохраняет право управлять автомобилем. Кроме того, после успешной проверки водитель сможет вернуть аннулированное удостоверение. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2026 года.

В январе МВД России заявило о прекращении автоматического продления срока действия водительских удостоверений с 31 декабря 2025 года. Те права, которые теряют свою силу в конце текущего года, будут действовать еще три года, а затем станут недействительными — в течение этого периода их необходимо будет заменить.

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