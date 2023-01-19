Россияне смогут оплатить штрафы ГИБДД во «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД. Россияне также смогут получать сообщения о назначенных выплатах, пенсиях, о ходе исполнительного производства. Оповещения будут приходить с «Госуслуг».

Штрафы ГИБДД можно будет оплатить с помощью системы быстрых платежей. При этом само постановление о нарушении и его изображение загрузят в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуг», говорится в сообщении Минцифры.

Настроить push-уведомления можно через профиль на портале в разделе «Связанные аккаунты». Для этого напротив значка «ВКонтакте» нажать «Подключить» или отсканировать код. После этого система автомаически перенаправит на страницу соцсети. В личном кабинете также можно будет отвязать аккаунты.

85% россиян пользуются соцсетью «ВКонтакте», ежемесячная аудитория социальной сети в третьем квартале 2022 года составила 76,9 млн пользователей. В прошлом году «ВКонтакте» стала лидером среди соцсетей по количеству проведенного в них времени россиянами. В среднем на соцсеть пришлось почти 20 минут.

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