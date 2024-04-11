69% россиян хотели бы работать в гибридном формате

69% офисных сотрудников хотели бы работать в гибридном формате. Только на удаленке хотели бы трудиться только 14% россиян, 17% — комфортнее в офисе. К таким выводам входе опроса пришли аналитики школы дизайна Contented и исследовательского центра «Зарплата.ру». С результатами ознакомился RB.RU.

Современное и удобное рабочее место с хорошим оборудованием является самым важным фактором для 70% опрошенных. При этом только чуть больше половины из них довольны нынешним офисным пространством.

Почти 50% ореспондентов хотели бы иметь на работе удобную кухню для встреч с коллегами. Россиянам также важна зона отдыха с диванами и креслами, где можно расслабиться и переключиться — 44%. А 13% сотрудников хотели бы иметь штатного психолога в офисе.

45% удаленщиков привыкли к дистанционному формату работы и не хотели бы ничего менять. В офис часть из них готова приходить при определенных условиях: повышение зарплаты, более удобное местоположение места работы, улучшенные условия труда в виде бесплатной еды, тренажерного зала, мастер-классов и т .д.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 1740 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, работающих в офисе и удаленно, в городах-миллионниках.

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