Спекулянты и майнеры за квартал скупили 700 тысяч видеокарт на сумму $500 млн

Спекулянты и майнеры скупили за Q1 2021 700 тысяч видеокарт на сумму $500 млн, что составляет 25% от общего мирового объема продаж. Спекулянты – для того, чтобы перепродать их втридорога на eBay и Avito.

Такие подсчеты представило агентство Jon Peddie Research.

Для наглядности аналитики показали, сколько видеокарт было продано отдельно от ПК в период с 1980 до 2020 года. Пики приходятся на 2017 год (55% видеокарт были проданы отдельно) и 2020 год (45%).

Спекулянты воспользовались возросшим интересом к майнингу криптовалюты и активно скупали устройства в магазинах. Для этого даже были придуманы боты, которые едва товар появлялся на онлайн-витрине – сразу бронировали его и выкупали. Затем видеокарты выставлялись на продажу на популярных сайтах объявлений типа eBay и российского Avito.

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