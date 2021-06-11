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В Москве установили гигантскую антистресс-инсталляцию

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В московском Парке Горького появилась двухметровая антистресс-инсталляция. Ее установила AliExpress Россия в рамках «зеленого» проекта. Рядом с попитом каждый посетитель парка может посадить петрушку и морковку.

В Москве установили гигантскую антистресс-инсталляцию

Рядом с арт-объектом стоит дачная бочка с санитайзером для обработки рук, чтобы «попать было не только весело, но и безопасно», отметили в пресс-службе AliExpress Россия.

Инсталляцию установили в рамках проекта «Общественный огород Зеленой школы и AliExpress».

«В рамках сотрудничества с AliExpress помимо самих грядок, на которых любой желающий может вырастить свою морковку и петрушку, на территории школы также появились зоны для семейного отдыха и досуга, где будут проводиться обучающие и развлекательные мастер-классы. В планах устраивать воркшопы в течение всего лета: роспись горшков, огородные спортивные тренировки, создание наивных украшений, DIY мастер-классы по экотематике», – добавили в пресс-службе компании.

Попит простоит в парке до конца сентября. 

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Фото: AliExpress Россия

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