В Москве установили гигантскую антистресс-инсталляцию

В московском Парке Горького появилась двухметровая антистресс-инсталляция. Ее установила AliExpress Россия в рамках «зеленого» проекта. Рядом с попитом каждый посетитель парка может посадить петрушку и морковку.
Рядом с арт-объектом стоит дачная бочка с санитайзером для обработки рук, чтобы «попать было не только весело, но и безопасно», отметили в пресс-службе AliExpress Россия.
Инсталляцию установили в рамках проекта «Общественный огород Зеленой школы и AliExpress».
«В рамках сотрудничества с AliExpress помимо самих грядок, на которых любой желающий может вырастить свою морковку и петрушку, на территории школы также появились зоны для семейного отдыха и досуга, где будут проводиться обучающие и развлекательные мастер-классы. В планах устраивать воркшопы в течение всего лета: роспись горшков, огородные спортивные тренировки, создание наивных украшений, DIY мастер-классы по экотематике», – добавили в пресс-службе компании.
Попит простоит в парке до конца сентября.
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Фото: AliExpress Россия
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