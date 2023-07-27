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Финтех-стартап Giraffe привлек $10,5 млн от AltaIR Capital Игоря Рябенького и других

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платформа импакт-инвестиций Giraffe привлекла $10,5 млн от AltaIR Capital Игоря Рябенького и Group 11. Seed-раунд компания закрыла 25 июля, обнаружил корреспондент RB.RU на Crunchbase.

Финтех-стартап Giraffe привлек $10,5 млн от AltaIR Capital Игоря Рябенького и других

Giraffe планирует направить деньги на привлечение новых пользователей в США, совершенствование системы сервиса и алгоритма due-diligence.

Giraffe запустился в 2021 году. Сервис позволяет пользователям инвестировать в компании S&P 500 в соответствие со своими ценностями такими, как решение проблем экологии, гендерного равенства, благополучия животных и т. д. Минимальный вклад — $100.

Фото на обложке: fotokop / Shutterstock

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