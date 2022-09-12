Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Форум GIS DAYS 2022: информационная безопасность, импортозамещение в IT, киберарт и NFT

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

5-7 октября 2022 года в Санкт-Петербурге и Москве компания «Газинформсервис» проведет традиционный форум, посвященный кибербезопасности и IT — Global Information Security Days. Темой форума в этом году станет «КиберАрт: информационная безопасность и IT в новых условиях как искусство возможного и невозможного».

Форум GIS DAYS 2022: информационная безопасность, импортозамещение в IT, киберарт и NFT

Форум состоится уже в пятый раз и объединит более 500 очных участников — профессионалов отрасли из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других городов России. Впервые в этом году в мероприятии примут участие студенты в рамках форума «Кибербезопасность — профессия будущего», который пройдет на базе СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 6 октября.

Насыщенная программа форума GIS DAYS в этом году объединит более 30 докладов ключевых экспертов рынка, представителей научного сообщества и директоров по продажам ведущих отечественных компаний, производящих собственные IT-решения.

Практическим опытом работы в условиях стремительного импортозамещения поделятся представители компаний: «ИнфоТеКС», «Аквариус», Arbyte, Yadro, Positive Technologies, VK, Zecurion, «Аладдин Р.Д.», «С-Терра СиЭсПи», «АйТи БАСТИОН», InfoWatch, «РЕД СОФТ», «Алтэкс-софт», Security Vision, «УЦСБ» и другие. 

Основные тематические секции форума:

  • импортозамещение в IT и ИБ. Результаты проверки на прочность IT-инфраструктуры;
  • цифровое искусство, нейросети и искусственный интеллект;
  • HR в IT и кибербезопасности;
  • новое в DLP и защите IT-инфраструктуры;
  • управление доступом к сетевым ресурсам;
  • тестирование на проникновение;
  • что делать, если отключили обновление привычного импортного ПО;
  • развитие отечественных СУБД и операционных систем;
  • от чего больше страдает бизнес: хакеры или инсайдеры;
  • хакерские атаки на СМИ и многое другое.

Кроме традиционной образовательной программы и работы дискуссионных площадок с экспертами в рамках форума состоится открытие выставки цифрового искусства в Центральном музее связи имени А.С. Попова, подведение итогов конкурса «Биржа IT-стартапов» и открытый мастер-класс от экспертов GIS для всех, кто хочет обезопасить себя и свои данные от киберпреступников.

С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, присоединяйтесь к GIS DAYS 2022, онлайн-участие — бесплатное.

Фото на обложке: wutzkohphoto / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Казани пройдет образовательная IT-конференция Up!Date
  2. 2 Retail Rocket проведет онлайн-конференцию об актуальном маркетинге и персонализации в e-commerce
  3. 3 Профессор Высшей школы бизнеса Стэнфорда проведет лекцию в Дубае
  4. 4 Финалисты акселератора MGIMO Ventures выступят на Demo Day
  5. 5 На вебинаре от Cleverics расскажут, как прокачать ИТ-команду с помощью деловых игр

ВОЗМОЖНОСТИ

12 сентября 2022

AgroCode Data Science Cup 2022

15 сентября 2022

Акселератор РЖД

15 сентября 2022

Food Up

Все ВОЗМОЖНОСТИ