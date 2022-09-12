Форум GIS DAYS 2022: информационная безопасность, импортозамещение в IT, киберарт и NFT

5-7 октября 2022 года в Санкт-Петербурге и Москве компания «Газинформсервис» проведет традиционный форум, посвященный кибербезопасности и IT — Global Information Security Days. Темой форума в этом году станет «КиберАрт: информационная безопасность и IT в новых условиях как искусство возможного и невозможного».
Форум состоится уже в пятый раз и объединит более 500 очных участников — профессионалов отрасли из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других городов России. Впервые в этом году в мероприятии примут участие студенты в рамках форума «Кибербезопасность — профессия будущего», который пройдет на базе СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 6 октября.
Насыщенная программа форума GIS DAYS в этом году объединит более 30 докладов ключевых экспертов рынка, представителей научного сообщества и директоров по продажам ведущих отечественных компаний, производящих собственные IT-решения.
Практическим опытом работы в условиях стремительного импортозамещения поделятся представители компаний: «ИнфоТеКС», «Аквариус», Arbyte, Yadro, Positive Technologies, VK, Zecurion, «Аладдин Р.Д.», «С-Терра СиЭсПи», «АйТи БАСТИОН», InfoWatch, «РЕД СОФТ», «Алтэкс-софт», Security Vision, «УЦСБ» и другие.
Основные тематические секции форума:
- импортозамещение в IT и ИБ. Результаты проверки на прочность IT-инфраструктуры;
- цифровое искусство, нейросети и искусственный интеллект;
- HR в IT и кибербезопасности;
- новое в DLP и защите IT-инфраструктуры;
- управление доступом к сетевым ресурсам;
- тестирование на проникновение;
- что делать, если отключили обновление привычного импортного ПО;
- развитие отечественных СУБД и операционных систем;
- от чего больше страдает бизнес: хакеры или инсайдеры;
- хакерские атаки на СМИ и многое другое.
Кроме традиционной образовательной программы и работы дискуссионных площадок с экспертами в рамках форума состоится открытие выставки цифрового искусства в Центральном музее связи имени А.С. Попова, подведение итогов конкурса «Биржа IT-стартапов» и открытый мастер-класс от экспертов GIS для всех, кто хочет обезопасить себя и свои данные от киберпреступников.
С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, присоединяйтесь к GIS DAYS 2022, онлайн-участие — бесплатное.
Фото на обложке: wutzkohphoto /
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