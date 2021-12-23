GitHub получил первый штраф в России

Суд Таганского района Москвы оштрафовал веб-сервис GitHub на 1 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Это первый штраф для компании в России.
«ГитХаб Инк. (GitHub Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
GitHub было штрафован за публикацию списков «Умного голосования», уточняет ТАСС.
Роскомнадзор составил проток на GitHub в начале декабря. Сами списки кандидатов не запрещены в РФ, но регулятор требовал их удаления, так как они используются для продолжения работы ФБК (признан в России экстремистской организацией). Сайт «Умного голосования» начали блокировать в начале сентября перед выборами в Госдуму.
GitHub — крупный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.
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Фото на обложке: Unsplash
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