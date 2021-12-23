Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

GitHub получил первый штраф в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд Таганского района Москвы оштрафовал веб-сервис GitHub на 1 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Это первый штраф для компании в России.

GitHub получил первый штраф в России

«ГитХаб Инк. (GitHub Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

GitHub было штрафован за публикацию списков «Умного голосования», уточняет ТАСС.

Роскомнадзор составил проток на GitHub в начале декабря. Сами списки кандидатов не запрещены в РФ, но регулятор требовал их удаления, так как они используются для продолжения работы ФБК (признан в России экстремистской организацией). Сайт «Умного голосования» начали блокировать в начале сентября перед выборами в Госдуму. 

GitHub — крупный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стали известны подробности иска прокуратуры к основателю «Рольф» — он управлял бизнесом будучи депутатом
  2. 2 Twitter оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление контента
  3. 3 Госдума подготовит предложения по регулированию криптовалют
  4. 4 Власти разработают третий пакет поддержки IT-отрасли в 2022 году
  5. 5 Фонд содействия инновациям заподозрил десятки стартапов в неосновательном обогащении

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ