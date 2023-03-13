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Минцифры предложило отдать зависшие средства «Росинфокоминвеста» на российский аналог GitHub

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры предложило передать зависшие 1,3 млрд рублей «Росинфокоминвеста» на создание российского аналога GitHub. Деньги без движения находятся на счетах фонда с 2007 года.

Минцифры предложило отдать зависшие средства «Росинфокоминвеста» на российский аналог GitHub

Получателем средств фонда станет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). При этом РФРИТ будет промежуточным звеном и в дальнейшем передаст 1,3 млрд рублей в АНО «Открытый код», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

АНО «Открытый код» создали весной 2022 года. Его учредителями значатся VK, «Ростелеком», университет «Иннополис», группа Т1 и другие структуры. Компания разрабатывает техзадание по созданию репозитория, сообщил один из собеедников издания.

Эксперимент по созданию репозитория должен начаться в начале ноября 2023 года и продлиться до сентября 2024 года.

Фото на обложке: Monstar Studio / Shutterstock

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