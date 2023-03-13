Минцифры предложило отдать зависшие средства «Росинфокоминвеста» на российский аналог GitHub

Минцифры предложило передать зависшие 1,3 млрд рублей «Росинфокоминвеста» на создание российского аналога GitHub. Деньги без движения находятся на счетах фонда с 2007 года.
Получателем средств фонда станет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). При этом РФРИТ будет промежуточным звеном и в дальнейшем передаст 1,3 млрд рублей в АНО «Открытый код», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
АНО «Открытый код» создали весной 2022 года. Его учредителями значатся VK, «Ростелеком», университет «Иннополис», группа Т1 и другие структуры. Компания разрабатывает техзадание по созданию репозитория, сообщил один из собеедников издания.
Эксперимент по созданию репозитория должен начаться в начале ноября 2023 года и продлиться до сентября 2024 года.
Фото на обложке: Monstar Studio /
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