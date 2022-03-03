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GitHub отказался блокировать российских разработчиков

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Международная площадка для хостинга IT-проектов GitHub отказалась блокировать российских разработчиков из-за «спецоперации» на Украине.

GitHub отказался блокировать российских разработчиков

После продолжительного спора пользователей сервиса администрация площадки заявила, что не позволит попасть под блокировку всем подряд, включая обычных разработчиков.

«GitHub — это дом для всех разработчиков, где бы они ни находились»,— говорится в сообщении площадки. Администрация платформы подчеркнула, что внимательно следит за правительственными указами, которые включают соблюдение новых строгих мер экспортного контроля, направленных на серьезное ограничение доступа России к технологиям. Но добавила, что обычные пользователи вне рамок этих ограничений не будут заблокированы.

«Мы также серьезно относимся к своей обязанности тщательно изучать правительственные указы, чтобы быть уверенными, что наши пользователи и клиенты не будут ограничены в работе. Это включает в себя защиту открытого сотрудничества и свободного потока информации в нашем взаимосвязанном сообществе для поддержки коммуникаций, гуманитарной деятельности и организационных изменений», — отметили в GitHub.

Дискуссия о том, стоит ли блокировать российских разработчиков длилась между пользователями шесть дней. В GitHub добавили, что теперь это обсуждение закрыто.

Фото на обложке: Maor_Winetrob / Shutterstock

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