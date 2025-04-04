Правоохранители задержали владельца ГК «Благо» Дмитрия Фосмана
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«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Фосману Д. В., подозреваемому по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде. Детали уголовного дела не уточняются.
В пресс-службе «Благо» сообщили РБК, что знают о задержании Фосмана. «На данный момент мы не располагаем детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении. Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. Компания выполняет все свои обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками <...>», — сообщили в ГК «Благо».
- Фосман работает в группе компаний «Благо» с 2005 года, с 2022 года возглавил входящую в нее компанию «Благо Инвест», пишет РБК. В марте в Telegram-канале компании заявили, что Фосман является собственником ГК «Благо».
- Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что «Благо» принадлежат семь заводов, производственные площадки компании реализуют 430 тыс. т продукции ежегодно. В 2023 году выручка компании составила 53,3 млрд рублей, чистая прибыль — 427,4 млн рублей. Компания реализует масложировую продукцию под брендами «Благо», «Дары Кубани», Almador.
Фото на обложке: Nikolay Gyngazov / Shutterstock / FOTODM
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