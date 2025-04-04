Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Правоохранители задержали владельца ГК «Благо» Дмитрия Фосмана

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Правоохранители задержали владельца масложировой компании «Благо» Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве, передает ТАСС из Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство о его аресте.
Правоохранители задержали владельца ГК «Благо» Дмитрия Фосмана
  1. Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Фосману Д. В., подозреваемому по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде. Детали уголовного дела не уточняются.

В пресс-службе «Благо» сообщили РБК, что знают о задержании Фосмана. «На данный момент мы не располагаем детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении. Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. Компания выполняет все свои обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками <...>», — сообщили в ГК «Благо».

  • Фосман работает в группе компаний «Благо» с 2005 года, с 2022 года возглавил входящую в нее компанию «Благо Инвест», пишет РБК. В марте в Telegram-канале компании заявили, что Фосман является собственником ГК «Благо».
  • Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что «Благо» принадлежат семь заводов, производственные площадки компании реализуют 430 тыс. т продукции ежегодно. В 2023 году выручка компании составила 53,3 млрд рублей, чистая прибыль — 427,4 млн рублей. Компания реализует масложировую продукцию под брендами «Благо», «Дары Кубани», Almador.

Фото на обложке: Nikolay Gyngazov / Shutterstock / FOTODM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме