ГК «Синдика» сенатора Арсена Канокова приобрела сеть премиум-супермаркетов «Глобус Гурмэ»

Группа компаний «Синдика» мультимиллионера и сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова приобрела сеть гипермаркетов премиум-класса «Глобус Гурмэ». Сделку закрыли 15 августа, ее сумма не раскрывается.
Свои доли продали ресторатор Аркадий Новиков и владелец Pinskiy & Co Антон Пинский, ряд менеджеров «Глобус Гурмэ». Новиков и Пинский остались, но стали миноритариями, узнал Forbes.
В сделку включили три гипермаркета «Глобус Гурмэ» в ТЦ «Гименей», «Времена года» и «Премьер» на Новой Риге, а также один магазин формата «Глобус Гурмэ экспресс» в аэропорту «Шереметьево». Общая торговая площадь магазинов по оценке «Infoline-Аналитика», составляет 4000 кв. м.
Управлять сетью теперь будет команда «Синдики», ребрендинг не планируется. В планах — открывать не более пяти магазинов в год и выход в города-миллионики. Объем инвестиций также не раскрывается.
Фото на обложке: «Глобус Гурмэ»
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