Платформа для самозанятых Glambook привлекла €500 000

Стартап Glambook, который разрабатывает глобальную SaaS-платформу для beauty-индустрии, привлек €500 000 от российского предпринимателя Николая Пискунова и немецкого бизнес-ангела Влада Пинского. Об этом сообщает Forbes.
Компания планирует масштабироваться за счет привлеченных средств, отмечает издание. Также стартап рассчитывает внедрить новые услуги для пользователей из Великобритании, Германии и Италии.
Создателем Glambook стал живущий в Берлине россиянин Александр Томченко. Согласно последним данным, на платформе зарегистрированы более 4000 специалистов из 50 городов Европы.
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Фото: Worawee Meepian /
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