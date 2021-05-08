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Платформа для самозанятых Glambook привлекла €500 000

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Стартап Glambook, который разрабатывает глобальную SaaS-платформу для beauty-индустрии, привлек €500 000 от российского предпринимателя Николая Пискунова и немецкого бизнес-ангела Влада Пинского. Об этом сообщает Forbes.

Платформа для самозанятых Glambook привлекла €500 000

Компания планирует масштабироваться за счет привлеченных средств, отмечает издание. Также стартап рассчитывает внедрить новые услуги для пользователей из Великобритании, Германии и Италии.

Создателем Glambook стал живущий в Берлине россиянин Александр Томченко. Согласно последним данным, на платформе зарегистрированы более 4000 специалистов из 50 городов Европы.

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Фото: Worawee Meepian / Shutterstock

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