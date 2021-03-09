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Глава Rambler&Co Максим Тадевосян покинет свой пост

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Генеральный директор группы Rambler&Co Максим Тадевосян покидает свой пост. Он принял решение сосредоточиться на развитии собственных проектов, сообщили RB.ru в компании.

Глава Rambler&Co Максим Тадевосян покинет свой пост

Тадевосян присоединился к группе компаний в 2014 году в качестве первого заместителя гендиректора Rambler&Co. В 2018 году он стал заместителем гендиректора Rambler Group по коммерции, а в 2019 году — главой Rambler&Co.

Tadevosyan

В должности гендиректора Тадевосян курировал работу всех медиа Rambler Group. Среди них — Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы», LiveJournal, портал «Рамблер» и другие. Также он занимался работой над:

  • коммерческим блоком группы компаний,
  • сервисно-медийной платформой «Афиша»,
  • онлайн-сервисом по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса»,
  • медиаселлером «Индекс 20».

В 2019 году Максим принимал непосредственное участие в сделке по включению «Сбера» в состав акционеров Rambler Group, куда также вошел и Rambler&Co.

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«За 7 лет пройден большой путь — от разрозненного набора медиа- и сервисных активов до единой компании — лидера российского интернет-медиабизнеса ... Уверен, сегодня Rambler Group имеет большие перспективы для нового этапа развития с учетом стратегии и возможностей "Сбера"», — прокомментировал Тадевосян.

По данным компании, с 2014 года выручка группы Rambler&Co увеличилась более чем в 3 раза. Гендиректор Rambler Group Татьяна Доброхвалова отметила, что как гендиректор Тадевосян «обеспечил рост и устойчивое развитие активов группы».

Rambler Group — одна из крупнейших компаний российской индустрии медиа и развлечений. Она объединяет медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. По данным «Яндекс.Метрики», Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 168 млн пользователей.

Фото: Facebook

Фото на обложке: Rambler&Co

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