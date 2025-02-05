Глава СК предложил запретить продажу алкоголя людям моложе 21 года

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя лицам в возрасте до 21 года. Его слова передает ТАСС.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с ТАСС поддержал предложение главы СК о повышении возраста продажи алкоголя, поскольку, по его мнению, любые антитабачные и антиалкогольные инициативы увеличивают продолжительность жизни людей.

«Я как врач, как председатель комитета по охране здоровья поддерживаю любые антиалкогольные и антитабачные инициативы, потому что они напрямую влияют на продолжительность жизни людей. И чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, в том числе меньше алкоголя и табака, тем будет выше продолжительность их трудовой и социально активной жизни», — заявил Леонов.

RB.RU направил запрос в пресс-службы сетей «Красное&Белое», «Винлаб» и «Бристоль», а также в X5 Group и «Магнит».

В конце января, в Вологодской области начали закрываться продающие алкоголь магазины «Бристоль» и «Красное & белое». 1 марта в регионе вступит в силу закон, который ограничит розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни. В X5 Group заявили, что не планируют менять ассортимент в Вологодской области, несмотря на новые ограничения.

До этого, 17 декабря, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об уголовном наказании за повторную продажу табачных товаров несовершеннолетним. Кроме этого, в марте 2025 года Госдума может рассмотреть законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.

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