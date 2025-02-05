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Глава СК предложил запретить продажу алкоголя людям моложе 21 года

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя лицам в возрасте до 21 года. Его слова передает ТАСС.

Глава СК предложил запретить продажу алкоголя людям моложе 21 года
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«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с ТАСС поддержал предложение главы СК о повышении возраста продажи алкоголя, поскольку, по его мнению, любые антитабачные и антиалкогольные инициативы увеличивают продолжительность жизни людей.

«Я как врач, как председатель комитета по охране здоровья поддерживаю любые антиалкогольные и антитабачные инициативы, потому что они напрямую влияют на продолжительность жизни людей. И чем меньше будет факторов, влияющих негативно на здоровье человека, в том числе меньше алкоголя и табака, тем будет выше продолжительность их трудовой и социально активной жизни», — заявил Леонов.

RB.RU направил запрос в пресс-службы сетей «Красное&Белое», «Винлаб» и «Бристоль», а также в X5 Group и «Магнит».

В конце января, в Вологодской области начали закрываться продающие алкоголь магазины «Бристоль» и «Красное & белое». 1 марта в регионе вступит в силу закон, который ограничит розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни. В X5 Group заявили, что не планируют менять ассортимент в Вологодской области, несмотря на новые ограничения.

До этого, 17 декабря, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об уголовном наказании за повторную продажу табачных товаров несовершеннолетним. Кроме этого, в марте 2025 года Госдума может рассмотреть законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.

Фото на обложке: Artem Priakhin / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

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