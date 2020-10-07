«Главкосмос» откроет интернет-магазин товаров с символикой российского космоса

Компания «Главкосмос», являющаяся дочкой госкорпорации «Роскосмос», займется созданием продукции с символикой российской ракетно-космической отрасли и откроет интернет-магазин для ее продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Дмитрия Лоскутова.

«Запускаем новые такие инициативы, как интернет-магазин для мерча космического», — сказал Лоскутов.

Он добавил, что американские SpaceX и NASA в этом плане более раскрученные, и подчеркнул важность развития ракетно-космической отрасли страны, чтобы ею интересовались.

«Честно говоря, кошки скребут на душе, когда видишь, что в российских сетях в Москве футболки с надписью NASA очень хорошо уходят, наша молодежь их раскупает», — пояснил Лоскутов.

Вместе с тем, на странице «Главкосмоса» в Instagram запущен опрос, где пользователям предлагается выбрать картинки, которые им хотелось бы видеть в первой партии товаров с логотипами.

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