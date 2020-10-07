«Главкосмос» откроет интернет-магазин товаров с символикой российского космоса
Компания «Главкосмос», являющаяся дочкой госкорпорации «Роскосмос», займется созданием продукции с символикой российской ракетно-космической отрасли и откроет интернет-магазин для ее продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Дмитрия Лоскутова.
«Запускаем новые такие инициативы, как интернет-магазин для мерча космического», — сказал Лоскутов.
Он добавил, что американские SpaceX и NASA в этом плане более раскрученные, и подчеркнул важность развития ракетно-космической отрасли страны, чтобы ею интересовались.
«Честно говоря, кошки скребут на душе, когда видишь, что в российских сетях в Москве футболки с надписью NASA очень хорошо уходят, наша молодежь их раскупает», — пояснил Лоскутов.
Вместе с тем, на странице «Главкосмоса» в Instagram запущен опрос, где пользователям предлагается выбрать картинки, которые им хотелось бы видеть в первой партии товаров с логотипами.
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Мы хотим, чтобы вы оказались чуть ближе к мечтам о космосе. И пусть не всем суждено запускать спутники на орбиту, исследовать Луну или отправляться на орбитальную станцию, каждый из вас может почувствовать себя покорителем звезд 🚀 ⠀ Для этого мы решили запустить самый космический мерч и хотим, чтобы вы помогли нам определиться с расцветкой и принтами. Листайте закрепленные истории в разделе MERCH и выбирайте идеи, которые вам больше всего нравятся! 👇 ⠀ We would like you to be a little closer to your dreams of space. Even if not everyone is destined to launch satellites into orbit, explore the Moon, or go to an orbital station, each of you can feel like a conqueror of the stars. ⠀ For that, we decided to launch the most cosmic merch and we invite you to help us decide on colors and prints. Scroll through the pinned stories in the MERCH section and choose the ideas you like the most! ⠀ #главкосмос #glavkosmos #glavkosmosofficial #letsgotospace #космонавтика #космос #kosmonavt #roskosmos #roskosmosofficial #роскосмос
Фото: Stokkete / Shutterstock
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