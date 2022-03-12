Fitch вновь снижает рейтинги российских компаний и регионов, западные бренды покидают РФ, Центробанк устанавливает новые правила снятия наличных, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.

Главное для бизнеса 12 марта: новые правила снятия валюты, расширение санкционных списков, уходящие компании