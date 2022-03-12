Главное для бизнеса 12 марта: новые правила снятия валюты, расширение санкционных списков, уходящие компании

Екатерина Алипова
Fitch вновь снижает рейтинги российских компаний и регионов, западные бренды покидают РФ, Центробанк устанавливает новые правила снятия наличных, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.
Главное для бизнеса 12 марта: новые правила снятия валюты, расширение санкционных списков, уходящие компанииЕкатерина Алипова
Мир
- Рейтинговое агентство Fitch снова понизило статус сырьевых, энергетических и других российских компаний (среди них «Газпром», ЛУКОЙЛ, ПИК, «Аэрофлот», «Интер РАО»), а также 20 регионов и городов.
- В новых санкционных списках США фигурируют Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Виктор Вексельберг, Юрий Ковальчук, а также руководство ВТБ, «Новикомбанка» и ABR Management.
- Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил против разжигания ненависти в сервисах Meta, «такая риторика неприемлема с любой стороны», считает он.
- Министр энергетики и природных ресурсов Тарции Фатих Донмез сообщил, что страна не будет присоединяться к антироссийским санкциям: «Мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем».
- Лондонская биржа интернета LINX заявила об отключении «Мегафона» и «Ростелекома», но эксперты рынка уверяют, что перераспределение трафика через другие каналы не повлияет на скорость серфинга в сети.
- Минфин США разрешил НКО вести гуманитарные проекты в ЛНР и ДНР. Ведомство также допускает вывоз наличных из США в РФ, если это личные сбережения, которые не будут использованы в коммерческих целях.
Россия
- ЦБ РФ утвердил новые правила в отношении снятия денежных средств с валютных счетов. Снимать в рублях можно без ограничений (причем переведённые из иностранного банка или из электронных кошельков день выдаются только в рублях), а суммы до $10 тыс. со счетов, открытых до 9 марта, можно снять и в валюте (свыше – тоже только в рублях, со счетов, открытых после 9 марта, – также только в рублях). Комиссию за снятие в валюте брать не будут.
- Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявид, что «Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жесткому противостоянию в энергосфере, если потребуется».
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин направил партнерам по МКС (NASA, CSA и ESA) присьмо с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.
- Правительство РФ направит более 163 млрд рублей для реконструкции и строительства федеральных и региональных трасс, а также объектов дорожной инфраструктуры в ряде регионов, поскольку «качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики».
Компании
- Глава Instagram Адам Моззери выступил с обращением, в котором назвал блокировку соцсети ошибкой: с помощью Instagram люди общаются «со всем миром» (80% пользователей подписаны на людей из других стран) и было бы неправильно «отрезать» россиян от окружающей действительности.
- Компания British American Tobacco намерена передать российский бизнес местному партнеру.
- YouTube уже начал реализовывать свой план по блокировке госканалов: не работают каналы РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», ВГТРК, «Первого канала», РЕН ТВ, НТВ и др.
- Компания Colgate-Palmolive объявила о приостановке деятельности в РФ: в стране останутся только средства повседневного использования.
- Sony Pictures заморозила работу всех отделов в России, ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll и отказалась от сделок по передаче прав на телевизионные показы.
- Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила об отмене рейсов в РФ по причине «непредоставления страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве».
- Deutsche Bank сообщил о закрытии бизнеса в РФ.
- И даже группа Pink Floyd удаляет свои записи с музыкальных сервисов в России и Белоруссии.
Фото на обложке: Anastasiya Romanova / Unsplash
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