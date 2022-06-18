Пока Казахстан подтверждает свой кредитный рейтинг, Россия теряет влияние в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF. Параллельно в рамках ПМЭФ компании делают громкие заявления и заключают стратегические соглашения, а RB продолжает следить за развитием событий на фоне украинского конфликта.

«Новатэк» заглядывается на Fortum, Россия теряет статус в FATF: главное для бизнеса 18 июня