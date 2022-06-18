«Новатэк» заглядывается на Fortum, Россия теряет статус в FATF: главное для бизнеса 18 июня

Пока Казахстан подтверждает свой кредитный рейтинг, Россия теряет влияние в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF. Параллельно в рамках ПМЭФ компании делают громкие заявления и заключают стратегические соглашения, а RB продолжает следить за развитием событий на фоне украинского конфликта.
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила, что Россия больше не сможет руководить, консультировать, участвовать в экспертизе или голосовать за стандарты в рамках этой организации.
- Казахстан, где российский бизнес все чаще открывает представительства, подтвердил у Fitch Ratings свой суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB» («стабильный» прогноз»).
- Американские сенаторы обратились с официальной жалобой на имя исполнительного директора TikTok Шоу Зи Чу, поскольку в его сети все еще транслируется «вводящий в заблуждение» контент проправительственных российских СМИ (Reuters).
- Председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон заявил на ПМЭФ, что «прибыль позволяет» компании рассмотреть покупку российских активов Fortum, на которые также претендуют «Газпромбанк», «Интер РАО» и СУЭК.
- На том же ПМЭФ «Роснефть» и Минэнерго РФ подписали стратегическое соглашение о совместных проектах по укреплению стабильности топливно-энергетического рынка.
- Греция подала иск на 214 млн евро к швейцарскому фармацевтическому гиганту Novartis, который платил врачам для продвижения своей продукции.
- А в App Store появилась стоимость платной подписки Telegram Premium — 449 рублей в месяц (для сравнения: в Android цена ожидается не выше 300 рублей).
Новость дополняется.
Фото на обложке: Irina Grotkjaer / Unsplash
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