Главное для бизнеса 19 марта: поддержка телеком-сферы, туризм в Индии и другие новости

Екатерина Алипова
Правительство РФ утвердило меры поддержки телеком-отрасли, Индия становится все более интересным туристическим направлением, киноконцерн «Мосфильм» уверен, что трансляция отечественной классики может помочь киноиндустрии, а RB.ru продолжает следить за новостями бизнеса на фоне украинских событий.
Главное для бизнеса 19 марта: поддержка телеком-сферы, туризм в Индии и другие новостиЕкатерина Алипова
Мир
- Страны ЕС начали обсуждение вариантов, при которых замороженные активы россиян, попавших под санкции, можно пусть на восстановление Украины, но пока это только идеи (Bloomberg).
- Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что Air India увеличит число авиарейсов между Дели и Москвой, что призвано стимулировать рост российского туризма. По его словам, уже сейчас отечественные туроператоры (Fun&Sun, Anex Tour, «Интурист», у которого уже было несколько вариантов ранее) прорабатывают активный запуск этого направления.
Россиия
- Правительство утвердило предложенные в Минцифры меры поддержки телеком-отрасли в части льготного кредитования, снижения ставки налога на прибыль, индексации тарифов сообразно инфляции и др.
Компании
- LG Electronics заявила о приостановке поставок в Россию.
- Одна из крупнейших нефтесервисных компаний в мире Halliburton также сообщила о временном уходе с российского рынка.
- Американская сервисная компания Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в России.
- Немецкая компания Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в РФ из-за проверки в ФРГ сообщений о предполагаемом использовании деталей «в негражданских целях».
- Суд Бразилии заблокировал Telegram. Павел Дуров утверждает, что всему виной просто смена официального адреса электронной почты сервиса. Юристы Бразилии направили новый запрос на старый адрес, а представители Telegram «пропустили дополнительный запрос на удаление».
- Роскомнадзор ещё раз призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и напомнил о предусмотренных законодательством мерах по блокировке.
Бизнес
- По данным опроса «Работа.ру» среди 3,5 тыс. пользователей сервиса, при смене работы и выборе нового направления деятельности большинство россиян предпочитают уходить в IT (12%), логистику (9%) и HR (8%).
- А «Мосфильм» предлагает свои услуги в помощь страдающей от санкций прокатной индустрии: киноконцерн готов предоставить для трансляции в кинотеатрах 12 шедевров отечественной киноклассики от «Соляриса» и «Сталкера» до «Мы из джаза».
Фото на обложке: Андрей Ефимов / Unsplash
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