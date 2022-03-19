Правительство РФ утвердило меры поддержки телеком-отрасли, Индия становится все более интересным туристическим направлением, киноконцерн «Мосфильм» уверен, что трансляция отечественной классики может помочь киноиндустрии, а RB.ru продолжает следить за новостями бизнеса на фоне украинских событий.

Главное для бизнеса 19 марта: поддержка телеком-сферы, туризм в Индии и другие новости