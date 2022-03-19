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Главное для бизнеса 19 марта: поддержка телеком-сферы, туризм в Индии и другие новости

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Правительство РФ утвердило меры поддержки телеком-отрасли, Индия становится все более интересным туристическим направлением, киноконцерн «Мосфильм» уверен, что трансляция отечественной классики может помочь киноиндустрии, а RB.ru продолжает следить за новостями бизнеса на фоне украинских событий.

Главное для бизнеса 19 марта: поддержка телеком-сферы, туризм в Индии и другие новости

Мир

  • Страны ЕС начали обсуждение вариантов, при которых замороженные активы россиян, попавших под санкции, можно пусть на восстановление Украины, но пока это только идеи (Bloomberg).
  • Посол России в Индии Денис Алипов сообщил, что Air India увеличит число авиарейсов между Дели и Москвой, что призвано стимулировать рост российского туризма. По его словам, уже сейчас  отечественные туроператоры (Fun&Sun, Anex Tour, «Интурист», у которого уже было несколько вариантов ранее) прорабатывают активный запуск этого направления.

Россиия

  • Правительство утвердило предложенные в Минцифры меры поддержки телеком-отрасли в части льготного кредитования, снижения ставки налога на прибыль, индексации тарифов сообразно инфляции и др.

Компании

  • LG Electronics заявила о приостановке поставок в Россию.
  • Одна из крупнейших нефтесервисных компаний в мире Halliburton также сообщила о временном уходе с российского рынка.
  • Американская сервисная компания Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций в России.
  • Немецкая компания Bosch приостановила поставки запчастей для грузовиков в РФ из-за проверки в ФРГ сообщений о предполагаемом использовании деталей «в негражданских целях».
  • Суд Бразилии заблокировал Telegram. Павел Дуров утверждает, что всему виной просто смена официального адреса электронной почты сервиса. Юристы Бразилии направили новый запрос на старый адрес, а представители Telegram «пропустили дополнительный запрос на удаление».
  • Роскомнадзор ещё раз призвал Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и напомнил о предусмотренных законодательством мерах по блокировке.

Бизнес

  • По данным опроса «Работа.ру» среди 3,5 тыс. пользователей сервиса, при смене работы и выборе нового направления деятельности большинство россиян предпочитают уходить в IT (12%), логистику (9%) и HR (8%).
  • А «Мосфильм» предлагает свои услуги в помощь страдающей от санкций прокатной индустрии: киноконцерн готов предоставить для трансляции в кинотеатрах 12 шедевров отечественной киноклассики от «Соляриса» и «Сталкера» до «Мы из джаза».

Фото на обложке: Андрей Ефимов / Unsplash

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