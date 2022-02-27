Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 27 февраля

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: российские банки отключат от SWIFT, компании заявляют об уходе с рынка, сетевые платформы приостанавливают монетизацию российских СМИ, авиаперевозчики отменяют рейсы.
Мир
- Евросоюз, США, Канада и Великобритания приняли решение об отключении от SWIFT российских банков. В первую очередь, речь идет об уже попавших под санкции банках (ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, «Промсвязьбанк», «Открытие», «Россия», «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Новикомбанк», «Совкомбанк», МКБ, «ИС-банк», ЧБРР и «Генбанк»). Представители Германии предупредили, что в список отключенных от SWIFT могут войти и новые банки. Сам список пока в разработке. Вчера RB подробно разобрал, чем грозит отключение от SWIFT и каковы альтернативы.
- Организация SWIFT сообщила, что готова исполнить решение стран Запада и начала подготовку к реализации заявленных мер. CNN при этом выступили с предположением, что отключение может быть невыгодно крупнейшим экономикам Европы. А Китай считает, что экономическими санкциями проблему России и Украины не решить.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также напомнила, что готовятся санкции против ЦБ РФ и лично против активов российских олигархов и правящей элиты, которым будет закрыт доступ к западным финансовым рынкам.
- Илон Маск заявил, что спутниковый сервис Starlink активирован в Украине, где российская военная операция вызвала сбои в работе интернета.
Информация и коммуникация
- В России с перебоями работают правительственные и некоторые другие важные для информационной инфраструктуры страны сайты. Минцифры сообщило, что сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак: только за 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд «профессиональных целевых атак» на портал Госуслуг. С перебоями работают сайты Кремля, правительства России, Госдумы, Совета федерации, Минюста, РДЖ, «Роскосмоса», «Единой России» и др.
- Компания Meta (ex-Facebook) разъяснила принципы работы с аккаунтами и информацией в России и Украине: организован ситуационный центр с экспертами, говорящими на русском и украинском языках; усилен фактчекинг постов на русском и украинском языках; аккаунты российских государственных медиа помечаются специальной плашкой и лишаются монетизации контента; пользователи, которые делятся устаревшими фотографиями военных действий, будут получать предупреждения. Также компания повысит защиту аккаунтов украинских пользователей: они смогут блокировать свой профиль, защищая личную информацию, и скрывать списки друзей, чтобы люди не подвергались преследованию.
- Google также заявил о планах запрета монетизации российских СМИ с государственным финансированием на своих платформах.
Бизнес и технологии
- Intel и AMD приостановили поставки в Россию, информацию подтвердили представители Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники.
- Массачусетский технологический институт прекращает сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий.
- А вот компания Didi передумала уходить с российского рынка, хотя планировала покинуть ее 4 марта, причину смены решения в Didi не объяснили.
Транспорт
- Власти РФ заявили, что закрытое небо — не повод для изоляции Калининградской области. Самолеты теперь будут летать в обход закрытых воздушных пространств через нейтральные воды и Ленобласть, что увеличит длительность полетов примерно на час.
- Turkish Airlines приостановила полеты в Сочи, Минск и Украину.
- Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что ее самолеты не будут заходить в воздушное пространство России в ближайшую неделю.
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Фото на обложке: Alex Zarubi / Unsplash
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