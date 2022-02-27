RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине: российские банки отключат от SWIFT, компании заявляют об уходе с рынка, сетевые платформы приостанавливают монетизацию российских СМИ, авиаперевозчики отменяют рейсы.

Что произошло за ночь: главное для бизнеса к утру 27 февраля