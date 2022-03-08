Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Рекорд по числу санкций, падение биржевых индексов, снижение рейтингов: главное для бизнеса 8 марта

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Россия стала рекордсменом по числу введенных санкций, биржевые индексы стремительно падают, более 50 компаний из России потеряли прежний рейтинг доверия, из РФ уходят IBM, OBI, P&G, Adidas и другие зарубежные бренды, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.

Рекорд по числу санкций, падение биржевых индексов, снижение рейтингов: главное для бизнеса 8 марта

Мир

  • МИД Японии объявил о санкциях в отношении 20 россиян (среди них — Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Евгений Пригожин, Борис Ротенберг и др.), а также о запрете на ввоз в Россию нефтеперерабатывающего оборудования.
  • При этом включение Японии в список «недружественных» России стран секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно назвал действием, «вызывающим сожаление и протест».
  • Правительство Австралии ввело новый пакет санкций в отношении Вооруженных сил РФ и персонально против 16 граждан страны, «представляющих стратегический интерес для России».
  • Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США и ЕС «вести равноправный диалог с Россией по вопросам безопасности в Европе».

Россия

  • Сервис Castellum.AI подсчитал, что Россия лидирует по числу введенных санкций (их пока 5530), мы обогнали по этому показателю Иран и Сирию.
  • Международное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «BBB-» до «CCC-» с негативным прогнозом.
  • Владимир Путин сообщил, что с мая предполагается начать новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низким доходом.

Финансы

  • S&P понизило рейтинг более 50 российских компаний, среди которых «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Северсталь» и др.
  • Цена никеля впервые превысила $100 тыс. за тонну.
  • Ключевой индекс Nikkei после открытия торгов на Токийской бирже рухнул более чем на 250 пунктов, снизившись впервые за 16 месяцев.
  • Аналогичным образом американские индексы упали на 2,4–3,6% на фоне роста цен на нефть. Это рекордное падение за те же 16 месяцев.

Компании

  • Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol приостанавливают закупки нефти из России. 
  • Британская рейтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) перестает сотрудничать с российскими университетами, а рейтинги, в которых они фигурировали, пересмотрит.
  • Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) сократит поставки и заморозит инвестиции (полностью с рынка компания не уйдет).
  • Deloitte по примеру коллег из «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG и EY — выведет российский и белорусский офисы из своей глобальной сети.
  • Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределенный срок.
  • Американская Estee Lauder (бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.
  • Бизнес в России закроет и OBI.
  • О «приостановке» сообщают также Fitch и IBM.
  • Криптобиржа Coinbase замораживает больше 25 тыс. российских кошельков.
  • А вот Cloudflare не будет закрывать аккаунты российских пользователей.
  • Японская Yamaha также продолжит поставки музыкальных инструментов в Россию.

Фото на обложке: Pink_colibri / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цены на цветы взлетели на 40-200% из-за сложностей с поставками импортных видов
  2. 2 Правительство утвердило список «недружественных» стран, которым можно выплачивать долг в рублях
  3. 3 En+ Group размышляет о выводе международных активов Rusal в отдельную компанию
  4. 4 Михаил Мишустин распорядился выделить 5 млрд рублей на исследования атомной энергии
  5. 5 «Утечка мозгов» из IT и финтеха России ускоряется и вредит экономике страны — Business Insider
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

08 марта 2022

Онлайн-хакатон по поиску и анализу данных от «Северстали» и McKinsey

10 марта 2022

PlayPort

13 марта 2022

Google Growth Lab

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Список компаний, которые ограничили работу в России

Истории

Вопреки кризису: 13 крупных компаний, которые появились во время экономических потрясений

Новости

Рекордный товарооборот с Китаем, санкции Кореи, новая подкомиссия Минфина: главное для бизнеса 7 марта

Новости

«Яндекс.Дзен» отключил персонализацию контента и перевел ленту на формат подписок

Архив rb.ru

Почему Россия против ввода миротворцев на восток Украины, если желает мира?