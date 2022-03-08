Россия стала рекордсменом по числу введенных санкций, биржевые индексы стремительно падают, более 50 компаний из России потеряли прежний рейтинг доверия, из РФ уходят IBM, OBI, P&G, Adidas и другие зарубежные бренды, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.

Рекорд по числу санкций, падение биржевых индексов, снижение рейтингов: главное для бизнеса 8 марта