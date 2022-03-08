Рекорд по числу санкций, падение биржевых индексов, снижение рейтингов: главное для бизнеса 8 марта

Екатерина Алипова
Россия стала рекордсменом по числу введенных санкций, биржевые индексы стремительно падают, более 50 компаний из России потеряли прежний рейтинг доверия, из РФ уходят IBM, OBI, P&G, Adidas и другие зарубежные бренды, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.
Рекорд по числу санкций, падение биржевых индексов, снижение рейтингов: главное для бизнеса 8 мартаЕкатерина Алипова
Мир
- МИД Японии объявил о санкциях в отношении 20 россиян (среди них — Дмитрий Песков, Рамзан Кадыров, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Евгений Пригожин, Борис Ротенберг и др.), а также о запрете на ввоз в Россию нефтеперерабатывающего оборудования.
- При этом включение Японии в список «недружественных» России стран секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно назвал действием, «вызывающим сожаление и протест».
- Правительство Австралии ввело новый пакет санкций в отношении Вооруженных сил РФ и персонально против 16 граждан страны, «представляющих стратегический интерес для России».
- Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США и ЕС «вести равноправный диалог с Россией по вопросам безопасности в Европе».
Россия
- Сервис Castellum.AI подсчитал, что Россия лидирует по числу введенных санкций (их пока 5530), мы обогнали по этому показателю Иран и Сирию.
- Международное агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «BBB-» до «CCC-» с негативным прогнозом.
- Владимир Путин сообщил, что с мая предполагается начать новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низким доходом.
Финансы
- S&P понизило рейтинг более 50 российских компаний, среди которых «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Северсталь» и др.
- Цена никеля впервые превысила $100 тыс. за тонну.
- Ключевой индекс Nikkei после открытия торгов на Токийской бирже рухнул более чем на 250 пунктов, снизившись впервые за 16 месяцев.
- Аналогичным образом американские индексы упали на 2,4–3,6% на фоне роста цен на нефть. Это рекордное падение за те же 16 месяцев.
Компании
- Австралийские нефтяные компании Viva Energy и Ampol приостанавливают закупки нефти из России.
- Британская рейтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) перестает сотрудничать с российскими университетами, а рейтинги, в которых они фигурировали, пересмотрит.
- Procter & Gamble (производитель Tide, Fairy, Gilette и других брендов) сократит поставки и заморозит инвестиции (полностью с рынка компания не уйдет).
- Deloitte по примеру коллег из «большой четверки» аудиторов — PwC, KPMG и EY — выведет российский и белорусский офисы из своей глобальной сети.
- Adidas приостановит работу всех офлайн-магазинов в России и закроет для страны онлайн-магазин на неопределенный срок.
- Американская Estee Lauder (бренды MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) приостановит коммерческую деятельность в России, в том числе закроет все магазины, сайты брендов и поставки.
- Бизнес в России закроет и OBI.
- О «приостановке» сообщают также Fitch и IBM.
- Криптобиржа Coinbase замораживает больше 25 тыс. российских кошельков.
- А вот Cloudflare не будет закрывать аккаунты российских пользователей.
- Японская Yamaha также продолжит поставки музыкальных инструментов в Россию.
Фото на обложке: Pink_colibri / Unsplash
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