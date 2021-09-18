GitLab, главный конкурент сервиса GitHub, подал заявку на IPO

Облачный сервис хранения кода и совместной работы разработчиков GitLab подал заявку на проведение IPO. Компания должна была выйти на биржу осенью 2020 года, но из-за пандемии изменила свои планы.

GitLab подал заявку на первичное публичное размещение акций на американской бирже NASDAQ с тикером GTLB, пишет издание CNBC.

За последний квартал этого года выручка компании выросла на 69% по сравнению с прошлым годом и достигла $58 млн. Однако вместе с ней заметно увеличились убытки компании — $40 млн против $9,4 млн год назад.

По итогам второго раунда финансирования в январе оценка стоимости GitLab составила $6 млрд

Сервис GitLab в 2011 году запустили Валерий Сизов и Дмитрий Запорожец, переехавшие из Украины в США. В 2013 году в руководство компании вошел Сид Сибранджи, который сейчас является ее гендиректором и крупнейшим акционером.

Главный конкурент GitLab — самая популярная в области хранения кода платформа GitHub, которая с 2018 года принадлежит Microsoft (технологический гигант купил ее за $7,5 млрд).

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Фото: gitlab.com