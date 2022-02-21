Сообщество Global CIO составит рейтинг «Топ-100 ИТ-лидеров»

Сообщество лидеров цифровой трансформации Global CIO планирует составить рейтинг руководителей, возглавляющих процесс цифровой трансформации в России. По задумке организаторов благодаря ему ИТ-сообщество будет понимать, на кого следует равняться и чье экспертное мнение действительно важно.
В рейтинге могут участвовать:
- директора и вице-президенты по ИТ (CIO, CDTO);
- генеральные директора (CEO);
- директора, возглавляющие цифровую трансформацию в компаниях.
Для того, чтобы кандидатуру ИТ-руководителя одобрили, необходима рекомендация от одного ИТ-руководителя, который знаком с его опытом. После получения рекомендации кандидат попадет в лонг-лист рейтинга «Топ-100 ИТ-лидеров».
Участники сообщества Global CIO могут голосовать за кандидата, чей опыт они считают наиболее ценным и важным для отрасли. По итогам голосования участникам лонг-листа начислят баллы. После сформируют финальный список.
Участники рейтинга будут распределяться по отраслевым сегментам: промышленность, банки/финансы, ритейл/e-commerce, госсектор, госкорпорации, транспорт/логистика и другие.
Этап голосования продлится с 1 апреля по 10 мая 2022 года. Награждение победителей планируется провести 25 мая.
Прием заявок открыт до 31 марта 2022 года. Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: Who is Danny /
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