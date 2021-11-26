Чешские аналитики подсчитали, сколько международные корпорации заработали на пандемии COVID-19

Чешские аналитики из Карлова университета подсчитали, сколько крупные международные корпорации заработали на пандемии COVID-19. В результатах опубликованного исследования говорится, что больше других в плюсе оказались предприятия из сферы промышленности и IT.
Результаты исследования специалистов Карлова университета Чехии опубликованы в газете Der Spiegel.
Сверхприбыль корпораций, например Amazon, Pfizer, Apple, полученная за 2020 год вследствие пандемии COVID-19, составила 360 млрд евро. Аналитики подсчитали, что крупные компании из США выручили больше других – 100 млрд евро. Немецкие компании оказались в плюсе на 15 млрд евро, французские – на 20 млрд евро.
В сообщении газеты приводится пример, что стриминг-сервис Netflix в 2020 году привлек 36 млн новых подписчиков, а фармацевтический гигант Pfizer, который производит вакцину от COVID-19, заработал на этом почти $9 млрд чистой прибыли.
Всего ученые из Карлова университета обозначили 1763 международные корпорации, которые выиграли от пандемии коронавируса. 41% из них работают в сфере промышленности, 21% – в IT-секторе, 16% – в финансовой сфере.
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Фото на обложке: mapman /
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