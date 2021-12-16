Ущерб мировой экономике от кибератак в 2021 году составил $9 трлн — МИД

«Банкиры отмечают, что чисто хакерские потери исчисляются миллиардами долларов... Статистика ООН говорит, что в этом году ущерб, нанесенный мировой экономике только от чисто бытовых киберопераций — $9 трлн. И это будет удваиваться. В этой обстановке ни о какой нормальной инвестиционной деятельности просто очень сложно задумываться, и тогда наступает тотальная стагнация», — передает РИА Новости слова Крутских.

По его словам, если кто-то проявляет агрессию в киберпространстве, доказать факт нападения и, соответственно, ответить на него становится очень сложно в силу специфики кибервойны. Он привел в пример кибератаку на АЭС в Натанзе, которая стоила Ирану миллиардных убытков.

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