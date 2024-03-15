Факторинговая компания Global Factoring Network привлекла 20 млн рублей инвестиций через инвестплатформу Lender Invest (резидент «Сколково»). Инвесторами стали как физические лица, так и юрлица и ИП, об этом рассказали в пресс-службе «Сколково».

Компания Global Factoring Network оказывает услуги предприятиям малого и среднего бизнеса. Кроме того, структура является эмитентом на бирже ценных бумаг. Компания имеет подтвержденный кредитный рейтинг «ruВ+» от агентства «Эксперт РА».

Как рассказали в пресс-службе «Сколково», запись заявок на финансирование закрыли за несколько часов в день анонса займа на платформе резидента.

По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примеченко, за 2023 год компания выросла на 58%, до 2,3 трлн рублей.

«Этому способствовала трансформация в экономике, изменение логистических цепочек и экономического ландшафта, параллельный импорт, импортозамещение», — сказал он.

Он добавил, что с начала 2024 года на платформе на 20% вырос спрос компаний на факторинговое финансирование. Это, в первую очередь, связано с активностью малого и микробизнеса.

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