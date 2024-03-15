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Факторинговая компания Global Factoring Network привлекла 20 млн рублей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Факторинговая компания Global Factoring Network привлекла 20 млн рублей инвестиций через инвестплатформу Lender Invest (резидент «Сколково»). Инвесторами стали как физические лица, так и юрлица и ИП, об этом рассказали в пресс-службе «Сколково».

Факторинговая компания Global Factoring Network привлекла 20 млн рублей

Компания Global Factoring Network оказывает услуги предприятиям малого и среднего бизнеса. Кроме того, структура является эмитентом на бирже ценных бумаг. Компания имеет подтвержденный кредитный рейтинг «ruВ+» от агентства «Эксперт РА».

Как рассказали в пресс-службе «Сколково», запись заявок на финансирование закрыли за несколько часов в день анонса займа на платформе резидента.

По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примеченко, за 2023 год компания выросла на 58%, до 2,3 трлн рублей.

«Этому способствовала трансформация в экономике, изменение логистических цепочек и экономического ландшафта, параллельный импорт, импортозамещение», — сказал он.

Он добавил, что с начала 2024 года на платформе на 20% вырос спрос компаний на факторинговое финансирование. Это, в первую очередь, связано с активностью малого и микробизнеса.

Фото на обложке: Gajus / Shutterstock

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