Мировые технологические компании сократили 34 тыс. рабочих мест с начала года

Мировые технологические компании сократили 34 тыс. рабочих мест с начала года. Корпорации переориентируются на новые сферы деятельности, указывают эксперты. Большинство увольнений произошли в частности в Microsoft, PayPal, eBay.

Технологические компании сократили 34 тыс. рабочих мест с начала 2024 года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные сервиса Layoffs.fyi.

По данным ресурса, в текущем году массовые увольнения проводят 38 технологических компаний. Большинство сокращений пришлись в частности на Microsoft, eBay, PayPal.

Эксперты считают, что сокращения в технологических корпорациях связаны с их переориентацией на новые виды деятельности, в том числе развитие искусственного интеллекта.

По информации Layoffs, в 2023 году мировые технологические компании сократили 263 тыс. рабочих мест.

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