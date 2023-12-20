Крупнейший контейнерный оператор в России завершил редомициляцию с Кипра

Крупнейший контейнерный оператор в России завершил редомициляцию с Кипра. Global Ports «прописался» в специальном административном районе на острове Русский.

Global Ports сменил прописку бизнеса с Кипра на Россию. Компания зарегистрировала юрлицо МКАО «ГПИ» в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае, следует из данных ЕГРЮЛ.

Global Ports является крупнейшим в России оператором контейнерных терминалов. Компания управляет пятью терминалами на территории России и двумя в Финляндии, а также сухим портом под Петербургом.

Ранее Путин подписал закон о поправках в налоговый кодекс, которые расширяют возможности для резидентов так называемых русских офшоров. Они позволяют международным холдинговым компаниям выбирать формы инвестиций для снижения ставок налога на прибыль.

«Русские офшоры», или специальные административные районы, находятся в России на островах Русский в Приморском крае и Октябрьском в Калининградской области.

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