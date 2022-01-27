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Global Tech IP проведет серию бесплатных вебинаров по выходу на китайский рынок для стартапов

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 3 февраля по 12 марта команда экспертов британо-китайской компании Global Tech IP проведет серию вебинаров по выходу на китайский рынок для британских и российских стартапов, в том числе для стартапов из бизнес-инкубатора ВШЭ. Участие бесплатное.

Global Tech IP проведет серию бесплатных вебинаров по выходу на китайский рынок для стартапов

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Участники вебинаров узнают:

  • какие возможности открывает китайский рынок для стартапов;
  • какие есть особенности ведения бизнеса в Азии;
  • как работать в этом сложном, но интересном регионе.

После прохождения вебинаров представители стартапов смогут начать работу над выводом своего проекта в Китай в экспортном акселераторе бизнес-инкубатора ВШЭ. Помогать им в этом будут эксперты Global Tech IP: они не только проконсультируют по разным вопросам, но и на время акселератора станут частью команды стартапа.

Более подробная информация и регистрация — на сайте

Серия бесплатных вебинаров пройдет в рамках большой программы Global Tech IP для британских высокотехнологичных компаний. Стартапам из России в рамках этой программы доступна только данная серия вебинаров. Помимо них программа включает индивидуальные встречи с экспертами и бесплатную программу проживания в Китае.

Фото на обложке: hxdyl / Shutterstock

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