Global Tech IP проведет серию бесплатных вебинаров по выходу на китайский рынок для стартапов

С 3 февраля по 12 марта команда экспертов британо-китайской компании Global Tech IP проведет серию вебинаров по выходу на китайский рынок для британских и российских стартапов, в том числе для стартапов из бизнес-инкубатора ВШЭ. Участие бесплатное.
Участники вебинаров узнают:
- какие возможности открывает китайский рынок для стартапов;
- какие есть особенности ведения бизнеса в Азии;
- как работать в этом сложном, но интересном регионе.
После прохождения вебинаров представители стартапов смогут начать работу над выводом своего проекта в Китай в экспортном акселераторе бизнес-инкубатора ВШЭ. Помогать им в этом будут эксперты Global Tech IP: они не только проконсультируют по разным вопросам, но и на время акселератора станут частью команды стартапа.
Более подробная информация и регистрация — на сайте.
Серия бесплатных вебинаров пройдет в рамках большой программы Global Tech IP для британских высокотехнологичных компаний. Стартапам из России в рамках этой программы доступна только данная серия вебинаров. Помимо них программа включает индивидуальные встречи с экспертами и бесплатную программу проживания в Китае.
Фото на обложке: hxdyl /
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