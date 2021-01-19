Бум облачных сервисов и онлайна: итоги мирового венчурного рынка за 2020 год

Платформа Crunchbase подвела итоги венчурного рынка и опубликовала «Global VC Report 2020». Инвестирование выросло на 4% в годовом исчислении до $300 млрд.

Рост объясняется переходом компаний из разных сфер на онлайн-услуги из-за пандемии. Проекты, занимающиеся технологической инфраструктурой и облачными сервисами, пережили бум.

Это привело к усилению IPO и M&A, поскольку компании стремились к консолидации и конкуренции, уточняет Crunchbase. Так, в 2020 году Apple впервые достигла оценки более чем в $2 трлн, Amazon и Google — в $1 трлн.

Объем сделок

Объем сделок продолжает наращивание. Например, в 2011 году их было около 11 тысяч, в 2020 — более 20 тысяч. Но всё же пик объема пришелся на 2018 год (свыше 30 тысяч сделок).

Фото: Crunchbase

«Инвестиции в четвертом квартале 2020 года замедлились на 11% по сравнению с сильным третьим кварталом и на несколько процентных пунктов по сравнению с прошлым годом», — говорится в отчете.

Инвестиции на ранних стадиях в четвертом квартале 2020 года показали снижение в 7% за квартал и 27% за год. Финансирование поздних стадий увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4%.

Венчурный капитал на поздних стадиях (начиная с раунда С), вырос на 8% год к году, частный капитал венчурных компаний вырос на 73%.

Рынок M&A

Свыше 1500 компаний были приобретены за $149 млрд более чем 1300 покупателями в 2020 году. По данным Crunchbase, наиболее активными приобретателями были Apple, Microsoft и Cisco.

Объем слияний и поглощений был неравномерным в течении года. Во втором квартале он «просел» до $15 млрд, но затем выровнялся и даже дал прирост по количеству сделок в 8% год к году.

Выходы на публичные рынки

«Airbnb и DoorDash были двумя наиболее ценными компаниями с венчурным капиталом, которые вышли на биржу через IPO в 2020 году и не разочаровали», — уточняет Crunchbase. В общей сложности 13 венчурных компаний дебютировали с оценкой более $10 млрд в 2020 году, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.

Фото: Crunchbase

Самые активные фонды

Sequoia Capital стал лучшим инвестором года с точки зрения выходов на публичное размещение. В топ-5 самых активных инвесторов по общему числу сделок по итогам 2020 года стали:

Accel;

Sequoia Capital;

Andreessen Horowitz;

Global Founders Capital;

Lightspeed.

Фото: William Potter / Shutterstock