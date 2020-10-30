ФРИИ проведет онлайн-конференцию по выходу IT-компаний за рубеж

Евгения Хрисанфова
20 ноября состоится онлайн-конференция ФРИИ, посвященная проблемам выхода компаний из сферы IT на международный рынок — Russian Startups Go Global 2020 Online. Также в рамках мероприятия пройдет питч-сессия проектов. Участие бесплатное.
ФРИИ проведет онлайн-конференцию по выходу IT-компаний за рубежЕвгения Хрисанфова
В программе — дискуссии, общение с менторами, инвесторами и потенциальными партнерами, а также питч-сессия проектов на английском языке.
Спикеры обсудят следующие темы:
- адаптация продукта;
- запуск маркетинговой кампании за рубежом;
- открытие офиса продаж;
- привлечение инвестиций;
- работа с корпоративными клиентами и так далее.
Среди экспертов:
- Дмитрий Калаев, генеральный директор «Акселератора ФРИИ»;
- Игорь Рябенький, генеральный партнер Altair Capital;
- Николай Давыдов, сооснователь и бывший партнер Gagarin Capital Partners;
- Арсен Томский, основатель и СЕО inDriver и другие.
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Michael Discenza / Unsplash
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