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ФРИИ проведет онлайн-конференцию по выходу IT-компаний за рубеж

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

20 ноября состоится онлайн-конференция ФРИИ, посвященная проблемам выхода компаний из сферы IT на международный рынок — Russian Startups Go Global 2020 Online. Также в рамках мероприятия пройдет питч-сессия проектов. Участие бесплатное.

ФРИИ проведет онлайн-конференцию по выходу IT-компаний за рубеж

В программе — дискуссии, общение с менторами, инвесторами и потенциальными партнерами, а также питч-сессия проектов на английском языке.

Спикеры обсудят следующие темы:

  • адаптация продукта;
  • запуск маркетинговой кампании за рубежом;
  • открытие офиса продаж;
  • привлечение инвестиций;
  • работа с корпоративными клиентами и так далее.

Среди экспертов:

  • Дмитрий Калаев, генеральный директор «Акселератора ФРИИ»;
  • Игорь Рябенький, генеральный партнер Altair Capital;
  • Николай Давыдов, сооснователь и бывший партнер Gagarin Capital Partners;
  • Арсен Томский, основатель и СЕО inDriver и другие.

Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Michael Discenza / Unsplash

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