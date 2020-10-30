ФРИИ проведет онлайн-конференцию по выходу IT-компаний за рубеж

20 ноября состоится онлайн-конференция ФРИИ, посвященная проблемам выхода компаний из сферы IT на международный рынок — Russian Startups Go Global 2020 Online. Также в рамках мероприятия пройдет питч-сессия проектов. Участие бесплатное.

В программе — дискуссии, общение с менторами, инвесторами и потенциальными партнерами, а также питч-сессия проектов на английском языке.

Спикеры обсудят следующие темы:

адаптация продукта;

запуск маркетинговой кампании за рубежом;

открытие офиса продаж;

привлечение инвестиций;

работа с корпоративными клиентами и так далее.

Среди экспертов:

Дмитрий Калаев, генеральный директор «Акселератора ФРИИ»;

Игорь Рябенький, генеральный партнер Altair Capital;

Николай Давыдов, сооснователь и бывший партнер Gagarin Capital Partners;

Арсен Томский, основатель и СЕО inDriver и другие.

Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Michael Discenza / Unsplash