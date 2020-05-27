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Microsoft, EY и Startupbootcamp проведут Demo Day программы Global Pilots
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Юлиана Трегуб
28 мая пройдет онлайн Demo Day программы, организованной компаниями Microsoft, EY, Startupbootcamp при поддержке фонда Altergate. Программа Global Pilots помогает бизнесу выйти на глобальный рынок, соответствовать требованиям международной арены и быть конкурентоспособным.
Microsoft, EY и Startupbootcamp проведут Demo Day программы Global PilotsЮлиана Трегуб
В ходе демо-дня 18 стартапов-участников Global Pilots, поделятся опытом прохождения программы, совпавшей с периодом самоизоляции и серьезных мировых изменений, и представят публике свои проекты.
На онлайн-мероприятии выступят следующие компании::
- BrainSoft – экосистема персональной рекламы в торговых центрах, использующая данные онлайн- и офлайн-трекинга.
- Addreality – платформа, которая включает персонализированную аудиорекламу и видеоролики на экранах, видеостенах и киосках.
- Verme – платформа, которая помогает компаниям с большим количеством линейного персонала автоматически составлять трудовые графики и учитывать рабочее время.
- Dasha.AI – голосовой чат-бот, который звонит клиентам, продаёт товары, отправляет e-mail и общается в чате.
- GetFaster – сервис для заказа и доставки товаров повседневного спроса из магазинов. Компания берёт на себя запуск и обслуживание онлайн-продаж «под ключ».
- Sizolution – сервис для подбора одежды в онлайн-магазине. Помогает ритейлерам сокращать количество возвратов.
- Navigine – платформа позволяет отслеживать перемещения посетителей, персонала, транспорта на предприятиях.
- O.vision – бесконтактная пропускная система с технологией распознавания лиц. Устройство устанавливается на турникеты в бизнес-центрах, офисах, на предприятиях и распознаёт лицо в движении за секунду.
- NVI solutions – программный комплекс анализирует видеопоток с рабочим днём сотрудника и контролирует соблюдение техники безопасности, технологии производства.
- Geoplat – программный комплекс на основе искусственного интеллекта для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа.
- Skyeer – облачная платформа для контроля и управления промышленными объектами на основе геопространственных и проектных данных.
- Kinosk – онлайн-сервис для поиска, аренды, продажи или покупки коммерческого транспорта.
- IREG – онлайн-сервис регистрации авторского права для компаний и пользователей.
- VCV – HR-сервис на основе искусственного интеллекта, который проводит предварительный отбор резюме, делает автоматизированные звонки кандидатам и записывает видеоинтервью, распознавая лицо и голос.
- Fabrique.ai – система потоковой обработки данных в приложениях, требующих принятия решений в реальном времени (контроль качества, предсказание выхода из строя, выявление аномалий, скоринг, персонализация).
- Simformer – платформа для обучения посредством бизнес-симуляций разных процессов: продаж, HR, маркетинга и других.
- CraftTalk – платформа для автоматизации клиентских коммуникаций: чат-боты, чат-платформа, база знаний, система аналитики и другие.
- Beorg – сервис для распознавания документов и оцифровки изображений с помощью нейросетей и алгоритмов, а также краудсорсинговая платформа с распределёнными операторами.
Demo Day будет транслироваться на YouTube-канале Global Pilots. Узнать больше о программе вы сможете на ее официальном сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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